Familie in Weitefeld getötet - Fahndung nach Alexander Meisner läuft weiter

In einem Wohnanwesen in Weitefeld sind am Sonntagmorgen, 6. April, drei Tote gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach dem 61-Jährigen. Dieser stand im Jahr 2011 vor Gericht: unter anderem wegen versuchten Totschlags.