Drei Generationen, eine gemeinsame Leidenschaft: Familie Hüsch aus Rosenheim brennt für das Metzgerhandwerk. Wir haben alle drei Generationen zum Gespräch getroffen.
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Die langjährige Tradition der Westerwald-Metzgerei Hüsch’s Landkost wird mit frischem Wind fortgeführt: In dem bekannten Rosenheimer Unternehmen hat kürzlich mit den Geschwistern Peter und Carina Hüsch die dritte Generation die Leitung übernommen. Doch das Motto der Familie bleibt gleich: „Wir leben unseren Beruf jeden Tag“, betont Christiane Hüsch – Mutter der beiden neuen Geschäftsführer und Schwiegertochter der Firmengründer Hermann und ...