Schon in dritter Generation Familie Hüsch aus Rosenheim lebt den Metzger-Beruf Nadja Hoffmann-Heidrich 20.11.2026, 14:00 Uhr

i Drei Generationen Familie Hüsch, die für das Metzgerhandwerk brennen: Marlene Hüsch (vorn) hat das Unternehmen 1959 mit ihrem 1989 verstorbenen Mann Hermann gegründet. Die Eheleute Christiane und Thomas Hüsch (von links) haben den Betrieb zur heutigen Größe ausgebaut – in den vergangenen Jahren bereits unter Mithilfe ihrer Kinder Carina und Peter Hüsch. Die beiden Geschwister haben jetzt die Geschäftsleitung übernommen. Röder-Moldenhauer

Drei Generationen, eine gemeinsame Leidenschaft: Familie Hüsch aus Rosenheim brennt für das Metzgerhandwerk. Wir haben alle drei Generationen zum Gespräch getroffen.

Die langjährige Tradition der Westerwald-Metzgerei Hüsch’s Landkost wird mit frischem Wind fortgeführt: In dem bekannten Rosenheimer Unternehmen hat kürzlich mit den Geschwistern Peter und Carina Hüsch die dritte Generation die Leitung übernommen. Doch das Motto der Familie bleibt gleich: „Wir leben unseren Beruf jeden Tag“, betont Christiane Hüsch – Mutter der beiden neuen Geschäftsführer und Schwiegertochter der Firmengründer Hermann und ...







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