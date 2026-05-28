Entscheidung in Koblenz Familie der getöteten Luise bekommt rund 144.000 Euro Johannes Mario Löhr 28.05.2026, 14:36 Uhr

i Ein Bild von März 2023: Blumen und Kerzen wurden am Fundort des getöteten Mädchens Luise niedergelegt. Roberto Pfeil/dpa

Rund 144.000 Euro müssen die zwei Teenagerinnen, die Luise aus Freudenberg im März 2023 brutal mit 74 Messerstichen getötet hatten, an Luises Familie zahlen. Darin enthalten: 125.000 Euro Schmerzensgeld plus Beerdigungs- und Anwaltskosten.

Das Landgericht Koblenz hat am Donnerstag entschieden, dass den Eltern und der Schwester der brutal getöteten kleinen Luise aus Freudenberg Schmerzensgeld in Höhe von 125.000 Euro zusteht. Hinzu kommen außerdem noch Beerdigungskosten in Höhe von rund 15.







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