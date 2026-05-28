Entscheidung in Koblenz
Familie der getöteten Luise bekommt rund 144.000 Euro
Ein Bild von März 2023: Blumen und Kerzen wurden am Fundort des getöteten Mädchens Luise niedergelegt.
Ein Bild von März 2023: Blumen und Kerzen wurden am Fundort des getöteten Mädchens Luise niedergelegt.
Roberto Pfeil/dpa

Rund 144.000 Euro müssen die zwei Teenagerinnen, die Luise aus Freudenberg im März 2023 brutal mit 74 Messerstichen getötet hatten, an Luises Familie zahlen. Darin enthalten: 125.000 Euro Schmerzensgeld plus Beerdigungs- und Anwaltskosten.

Lesezeit 2 Minuten
Das Landgericht Koblenz hat am Donnerstag entschieden, dass den Eltern und der Schwester der brutal getöteten kleinen Luise aus Freudenberg Schmerzensgeld in Höhe von 125.000 Euro zusteht. Hinzu kommen außerdem noch Beerdigungskosten in Höhe von rund 15.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren