Spendenaufruf gestartet
Familie aus Rettersen lässt sich nicht unterkriegen
Die Zwillinge der Familie sind aufgeweckte Jungs.
Die Zwillinge der Familie sind aufgeweckte Jungs.
Petra Wagner. Handycap Siegen

So einige Schicksalsschläge musste die Familie Arslan aus Rettersen bereits verkraften. Damit sie in ihrem Haus wohnen bleiben kann, ist ein barrierefreier Umbau nötig. Zur Unterstützung ist nun ein Spendenaufruf gestartet. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Schicksal der Familie Arslan aus Rettersen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bewegt die Menschen in der Region. Die Familie muss ihr Haus (Baujahr 1986) barrierefrei umbauen – und das kostet Geld. An die 40.000 Euro, schätzt der Verein Handycap Siegen, der sich um die Arslans kümmert.

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