So einige Schicksalsschläge musste die Familie Arslan aus Rettersen bereits verkraften. Damit sie in ihrem Haus wohnen bleiben kann, ist ein barrierefreier Umbau nötig. Zur Unterstützung ist nun ein Spendenaufruf gestartet.
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Das Schicksal der Familie Arslan aus Rettersen in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bewegt die Menschen in der Region. Die Familie muss ihr Haus (Baujahr 1986) barrierefrei umbauen – und das kostet Geld. An die 40.000 Euro, schätzt der Verein Handycap Siegen, der sich um die Arslans kümmert.