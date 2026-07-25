Irrer Prozess in Betzdorf
Familie aus AK-Land hat Angst vor dem „Godfather“
Ein wirrer wie irrer Prozess ist am Betzdorfer Amtsgericht zu einem überraschenden Ende gekommen: Im Mittelpunkt stand eine Gesc
Ein wirrer wie irrer Prozess ist am Betzdorfer Amtsgericht zu einem überraschenden Ende gekommen: Im Mittelpunkt stand eine Geschichte zu einem mysteriösen „Godfather“, dessen Handlanger Feinden angeblich mit Geflügelscheren Finger abschneiden. (Symbolbild)
Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Ein wirrer wie irrer Prozess ist am Betzdorfer Amtsgericht zu einem überraschenden Ende gekommen: Im Mittelpunkt stand eine Geschichte zu einem mysteriösen „Godfather“, dessen Handlanger Feinden mit Geflügelscheren angeblich Finger abschneiden.

Lesezeit 3 Minuten
Im Oberkreis des AK-Landes wohnt eine Familie, die bis heute Angst davor hat, dass eine mysteriöse Person namens „Godfather“ („Pate“) ihr seine Männer auf den Hals hetzt. Und das Irre ist: Sie weiß nicht einmal, ob dieser Bösewicht überhaupt wirklich existiert.
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