Irrer Prozess in Betzdorf Familie aus AK-Land hat Angst vor dem „Godfather“ Johannes Mario Löhr 25.07.2026, 18:00 Uhr

i Ein wirrer wie irrer Prozess ist am Betzdorfer Amtsgericht zu einem überraschenden Ende gekommen: Im Mittelpunkt stand eine Geschichte zu einem mysteriösen „Godfather“, dessen Handlanger Feinden angeblich mit Geflügelscheren Finger abschneiden. (Symbolbild) Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Ein wirrer wie irrer Prozess ist am Betzdorfer Amtsgericht zu einem überraschenden Ende gekommen: Im Mittelpunkt stand eine Geschichte zu einem mysteriösen „Godfather“, dessen Handlanger Feinden mit Geflügelscheren angeblich Finger abschneiden.

Im Oberkreis des AK-Landes wohnt eine Familie, die bis heute Angst davor hat, dass eine mysteriöse Person namens „Godfather“ („Pate“) ihr seine Männer auf den Hals hetzt. Und das Irre ist: Sie weiß nicht einmal, ob dieser Bösewicht überhaupt wirklich existiert.







Artikel teilen

Artikel teilen