Ein besonderes Dreigestirn Familiärer Dreiklang an der Spitze der Wissener Jecken Elmar Hering 10.02.2026, 09:30 Uhr

i Das Dreigestirn der KG Wissen (von links): Bauer Andrea Keßler (geborene Nauroth), Prinz Thomas II. Nauroth und Jungfrau Lara Nauroth. Thomas Hoffmann

„Wissen o-jö-jo!“ So lautet der närrische Schlachtruf der Karnevalisten in Wissen. Laut und vernehmlich erschallt er auch in dieser Session, dafür sorgt nicht zuletzt ein ganz besonderes Dreigestirn.

Auch die Wissener Karnevalisten stecken mittendrin in der Hochphase der jecken Jahreszeit. An der Spitze steht in der aktuellen Session ein Dreigestirn, das in besonderer Weise den Teamgedanken unterstreicht – hier ist die Narretei sozusagen fest in Familienhand: An der Seite von Prinz Thomas II.







Artikel teilen

Artikel teilen