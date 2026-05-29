Der „Fall Luise“ erschütterte 2023 eine ganze Nation: Luise (12) aus Freudenberg wird von zwei Freundinnen (12 und 13) mit 74 Messerstichen getötet. Weil die Täterinnen minderjährig sind, gibt es keinen Strafprozess. Nun aber ein Zivilurteil.
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Es gibt ein Urteil im „Fall Luise“ – wenngleich auch kein strafrechtliches: Eine Zivilkammer am Landgericht Koblenz aber hat den Eltern und der Schwester des im März 2023 in Friesenhagen brutal mit 74 Messerstichen getöteten Mädchens aus Freudenberg am Donnerstagmittag Schmerzensgeld in Höhe von 125.