Verkehrsunfall in Gebhardshain Fahrzeuge kollidieren auf L278: Mann schwerverletzt Kim Fauss 12.01.2025, 09:03 Uhr

i Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw kam ein Cupra Formentor von der Fahrbahnab und stieß mit einem Baum zusammen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. VG-Feuerwehr Betzdorf-Gebhardshain. VG-Feuerwehr VG Betzdorf-Gebhardshain

Polizei und Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz, ein Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Landesstraße war stundenlang gesperrt.

Auf der L278 im Bereich Oberhombach in der Gemarkung Gebhardshain hat sich am Samstag, 11. Januar, gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei kollidierten ein Audi A4 und ein Cupra Formentor miteinander, als der Audi aus einer Nebenstraße auf die Landstraße in Richtung Wissen abbog.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen