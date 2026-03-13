Wilhelmstraße in Betzdorf Fahrradgeschäft Tretmühle schließt Ende April Thomas Leurs 13.03.2026, 19:00 Uhr

i In wenigen Wochen wird die Tretmühle in der Wilhelmstraße in Betzdorf Geschichte sein. Das Sportgeschäft wird es aber weiterhin in Wissen geben. Thomas Leurs

„Räumungsverkauf“, „Alles muss raus“. In großen Buchstaben kündigt das Sportgeschäft Tretmühle in der Betzdorfer Wilhelmstraße seine Schließung an. Ende April ist es vorbei. Die Gründe für den Rückzug erklärt die Geschäftsinhaberin.

Mehr als zwei Jahrzehnte ist die Tretmühle in der Wilhelmstraße Anlaufstelle für Fahrradfahrer gewesen. Ende April ist damit Schluss. Dann wird der Familienbetrieb nur noch in Wissen in der Rathausstraße 30 beheimatet sein. Seit 2004 ist die Tretmühle in Betzdorf vertreten, seit März 2009, also ziemlich genau seit 17 Jahren in der Wilhelmstraße.







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