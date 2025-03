Am Samstag, 10. Mai, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Strecke von Altenkirchen nach Hachenburg auf Behinderungen einstellen. Dann wird nämlich eine Fahrraddemo von Parents for Future stattfinden – zum ersten Mal in dieser Größenordnung.

Freunde des Radverkehrs sind zur Rad-Demo von Parents for Future am Samstag, 10. Mai, eingeladen. Dann wird zum ersten Mal unter dem Titel „Wo ist unser Radweg?“ von Altenkirchen nach Hachenburg eine Fahrraddemonstration stattfinden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Wendeplatte an der Glockenspitze in Altenkirchen. Von da soll es Richtung Hachenburg für die Teilnehmer über die Hochstraße, Bundesstraße und Graf-Heinrich-Straße Richtung Marktplatz Hachenburg gehen. Abschließend radeln die Demonstranten wieder Richtung Kreisstadt.

Gerade von Altenkirchen Richtung Hachenburg müsse ein vernünftiger Radweg für Pendler hin, betonen Hans Kneilmann, Moni Krämer und Norbert Müller-Everling von Parents for Future Altenkirchen beim Gespräch mit unserer Zeitung.

Bestehende Wege von Altenkirchen nach Hachenburg seien nicht optimal

Es gebe zwar eine Verbindung von Altenkirchen über Michelbach, Ingelbach, Borod, Hanwerth, Hattert, am Hof Kleeberg vorbei nach Hachenburg. Diese sei auch jeweils von Altenkirchen und Hachenburg ausgeschildert, doch laut den Mitgliedern von Parents for Future nicht optimal. Zwar gebe es ebenso Schleichwege, diese wären aber nur nutzbar, wenn man „hartgesotten ist“, wie Kneilmann ausführt. Damit meint er etwaige Steigungen und die Beschaffenheit der Wegoberflächen.

„Wenn man nur den Abschnitt von Hachenburg bis Ingelbach betrachtet, ist die ausgeschilderte Route deutlich länger als die von mir genutzte Route ’quer durch den Wald’. Kurz vor Hachenburg muss man sogar für circa 300 Meter die Hauptzufahrt nach Hachenburg nutzen“, führt Kneilmann aus.

Großes Lob an die Polizeiinspektion Altenkirchen

Es müsse insgesamt mehr in die Radwegeinfrastruktur im Kreis Altenkirchen investiert werden, betonen die Verantwortlichen. Wichtig sei es, den Radverkehr mehr ins Bewusstsein zu bringen – auch angesichts der beschlossenen Investitionen, die die Bundesregierung künftig in die Infrastruktur fließen lassen will. Je mehr Radwege zur Verfügung stehen, umso mehr Menschen könne man fürs Radfahren und den Umstieg vom Auto begeistern, sind die drei überzeugt.

Ein großes Lob geht von Parents for Future an die Polizeiinspektion Altenkirchen, die völlig offen gegenüber der Demoidee war, wie die Verantwortlichen im Gespräch mit unserer Zeitung betonen. Klar ist, dass es Sicherheitsmaßnahmen rund um die Fahrraddemonstration geben wird.

Kurzentschlossene können an zwei Stationen dazustoßen

Wie lang diese schlussendlich dauern wird, lässt sich noch nicht sagen. „Eine Strecke dauert etwa anderthalb Stunden“, schätzt Kneilmann. Man werde unterwegs eine kleine Rast (circa 30 Minuten) am Bahnhof Ingelbach und Müschenbach einlegen. Dort können Kurzentschlossene zur Demo-Tour dazustoßen.

Kneilmann beobachtet, dass sich im Westerwald eine Bewegung zum Radverkehr formiert. So unterstützen der ADFC Westerwald, der ADFC Montabaur und Hachenburg-Selters die Aktion auf Social Media. Wir haben bezüglich der Verkehrsbehinderungen/Umleitungen die Polizeiinspektion Altenkirchen angefragt, diese verwies an die Versammlungsbehörde, den Kreis Altenkirchen. Bis zum Redaktionsschluss lag keine Antwort vor.

Fahrraddemos und Aktionen in der Übersicht

Die geplante Demo von Altenkirchen nach Hachenburg am 10. Mai wird von den Gruppen Parents for Future OG-AK, Grüne AK-FF, Grüne Hachenburg, WIBeN, ADFC-Westerwald und dem VCD KV Rhein-Lahn-Westerwald unterstützt. Folgende Demo-Termine mit dem Schwerpunkt Fahrrad sind 2025 von Parents for Future Altenkirchen vorgesehen:

05.04.2025, 10 Uhr: Fahrrad-Demo – Rosbach – Dattenfeld & zurück, Rosbach/Sieg, Rathausstr. 16

25.04.2025, 17 Uhr: Critical Mass, AK, Glockenspitze/Wendeplatte

10.05.2025, 14 Uhr: Fahrrad-Demo Altenkirchen – Hachenburg & zurück, Start AK, Glockenspitze/Wendeplatte, Motto: „Fahrrad for Future – Wo ist unser Radweg?“

27.06.2025, 17 Uhr: Critical Mass, AK, Glockenspitze/Wendeplatte

29.06.2025, 10 Uhr: Fahrrad-Spendenfahrt durch den Westerwald, Eichelhardt, Dorfgemeinschaftshaus

29.08.2025, 17 Uhr: Critical Mass, AK, Glockenspitze/Wendeplatte

31.10.2025, 17 Uhr: Critical Mass, AK, Glockenspitze/Wendeplatte.