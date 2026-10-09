Ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus erlebt einen ungewöhnlichen Neuanfang: Stück für Stück abgebaut und nummeriert, warten Balken und Gefache auf ihren Weitertransport. Erst die Restaurierung zeigt, wie viel Original für den Wiederaufbau taugt.
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Das historische Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte. Der Abbau ist so gut wie komplett vollzogen, und der Abtransport ins LVR-Freilichtmuseum in Lindlar hat begonnen. Zurück bleibt erst einmal der Keller mit dem ehemaligen Ochsenstall. „Da gehen wir vor dem Winter nicht mehr dran“, erläutert Projektleiter und Museumsbauleiter Robert Mehl.