Altes Gemäuer abgebaut Fachwerkhaus zieht von Scheuerfeld ins Freilichtmuseum Daniel-D. Pirker 09.10.2026, 19:00 Uhr

i Das Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte: Das für das Freilichtmuseum Lindlar interessante Gebäude ist bis auf den Keller mit dem Ochsenstall abgebaut worden. Claudia Geimer

Ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus erlebt einen ungewöhnlichen Neuanfang: Stück für Stück abgebaut und nummeriert, warten Balken und Gefache auf ihren Weitertransport. Erst die Restaurierung zeigt, wie viel Original für den Wiederaufbau taugt.

Das historische Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte. Der Abbau ist so gut wie komplett vollzogen, und der Abtransport ins LVR-Freilichtmuseum in Lindlar hat begonnen. Zurück bleibt erst einmal der Keller mit dem ehemaligen Ochsenstall. „Da gehen wir vor dem Winter nicht mehr dran“, erläutert Projektleiter und Museumsbauleiter Robert Mehl.







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