Altes Gemäuer abgebaut
Fachwerkhaus zieht von Scheuerfeld ins Freilichtmuseum
Das Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte: Das für das Freilichtmuseum Lindlar interessante Gebäude ist bis auf den Keller
Das Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte: Das für das Freilichtmuseum Lindlar interessante Gebäude ist bis auf den Keller mit dem Ochsenstall abgebaut worden.
Claudia Geimer

Ein jahrhundertealtes Fachwerkhaus erlebt einen ungewöhnlichen Neuanfang: Stück für Stück abgebaut und nummeriert, warten Balken und Gefache auf ihren Weitertransport. Erst die Restaurierung zeigt, wie viel Original für den Wiederaufbau taugt.

Lesezeit 3 Minuten
Das historische Fachwerkhaus in Scheuerfeld ist Geschichte. Der Abbau ist so gut wie komplett vollzogen, und der Abtransport ins LVR-Freilichtmuseum in Lindlar hat begonnen. Zurück bleibt erst einmal der Keller mit dem ehemaligen Ochsenstall. „Da gehen wir vor dem Winter nicht mehr dran“, erläutert Projektleiter und Museumsbauleiter Robert Mehl.
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