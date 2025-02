Investor zuversichtlich Fachmarktzentrum Altenkirchen soll Mitte Oktober öffnen 05.02.2025, 18:00 Uhr

i Das Fachmarktzentrum in Altenkirchen soll Mitte Oktober 2025 öffnen, wie uns Investor Bernard Dov Widerker im Gespräch mitteilt. Insgesamt zeigt sich auch Bauleiter Hans Christian Gross mit dem Fortschritt zufrieden, die derzeitige Witterung lasse aber noch nicht alle Arbeiten zu. Annika Stock

Das Fachmarktzentrum in Altenkirchen ist ein Großprojekt, das Investor Bernard Dov Widerker bereits seit mehr als fünf Jahren beschäftigt - auch wegen überbordender Bürokratie. Er ist zuversichtlich, dass es Mitte Oktober 2025 planmäßig öffnet.

Das Fachmarktzentrum am Weyerdamm in Altenkirchen wächst gut sichtbar in die Höhe. Dass das Großprojekt Strahlkraft für die Kreisstadt hat, das ist für den Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker der Unternehmensgruppe Widerker unbestritten. „Bei dem Fachmarktzentrum handelt es sich um ein nachhaltiges und gutes Objekt, das gute Mieter vorhält“, so Widerker.

