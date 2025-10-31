Besucheransturm nach Eröffnung Fachmarktzentrum Altenkirchen: So ist die Parksituation 31.10.2025, 17:00 Uhr

i Nach den drei Eröffnungstagen, die mit Rabatten lockten, hat sich die Parksituation zum "normalen" Wochenstart am Fachmarktzentrum Altenkirchen beruhigt. Annika Stock

Nach den ersten Eröffnungstagen des neuen Fachmarktzentrums normalisiert sich die Parksituation in der Kreisstadt Altenkirchen. Dennoch hat das Ordnungsamt die Situation nach wie vor fest im Blick. Zudem sind noch Parkplätze in der Fertigstellung.

Am 23. Oktober hat das neue Fachmarktzentrum (FMZ) am Dammweg in Altenkirchen seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Auf 7880 Quadratmetern Verkaufsfläche können Besucher sich nun mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln, Kleidung, Accessoires und Dekoartikeln eindecken.







