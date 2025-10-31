Nach den ersten Eröffnungstagen des neuen Fachmarktzentrums normalisiert sich die Parksituation in der Kreisstadt Altenkirchen. Dennoch hat das Ordnungsamt die Situation nach wie vor fest im Blick. Zudem sind noch Parkplätze in der Fertigstellung.
Am 23. Oktober hat das neue Fachmarktzentrum (FMZ) am Dammweg in Altenkirchen seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Auf 7880 Quadratmetern Verkaufsfläche können Besucher sich nun mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln, Kleidung, Accessoires und Dekoartikeln eindecken.