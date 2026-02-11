Investor zum Stand der Dinge Fachmarktzentrum Altenkirchen heißt nun „Q’damm Center“ Annika Stock 11.02.2026, 17:00 Uhr

i Das Fachmarktzentrum am Dammweg heißt seit 12. Januar offiziel "Q’damm Center“ - mit Verweis auf Dammweg und Quengelbach. Annika Stock

Immer noch laufen Restarbeiten ums Fachmarktzentrum, das nun offiziell „Q’damm Center“ heißt. Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker gibt Einblick zur Entwicklung und auch zum angestrebten Vorhaben am Netto-Markt an der Siegener Straße.

Wer die Entwicklungen rund um das Fachmarktzentrum Altenkirchen verfolgt, werden schrittweise kleine Veränderungen auffallen. So wurden jetzt Bäume rund um das neue Einkaufszentrum im Herzen von Altenkirchen gepflanzt. Zudem sind die Parkplätze am Festplatz Weyerdamm fertiggestellt.







