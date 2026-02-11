Immer noch laufen Restarbeiten ums Fachmarktzentrum, das nun offiziell „Q’damm Center“ heißt. Der Stuttgarter Investor Bernard Dov Widerker gibt Einblick zur Entwicklung und auch zum angestrebten Vorhaben am Netto-Markt an der Siegener Straße.
Wer die Entwicklungen rund um das Fachmarktzentrum Altenkirchen verfolgt, werden schrittweise kleine Veränderungen auffallen. So wurden jetzt Bäume rund um das neue Einkaufszentrum im Herzen von Altenkirchen gepflanzt. Zudem sind die Parkplätze am Festplatz Weyerdamm fertiggestellt.