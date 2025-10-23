Einzelhandel am Dammweg boomt
Fachmarktzentrum Altenkirchen erlebt Besucherandrang
Die Einzelhändler bieten verschiedene Aktionen zur Neueröffnung des Fachmarktzentrums am Dammweg in Altenkirchen an. Hier beispielsweise NKD.
Annika Stock

Am Eröffnungstag des neuen Fachmarktzentrums am Dammweg/Weyerdamm in Altenkirchen herrschte ein wahrer Besucherandrang. Unsere Zeitung war zum Auftakt dabei und hat die wichtigsten Eindrücke zusammengefasst. Lesen Sie hier mehr.

Geglückte Eröffnung: Ab circa 9.30 Uhr herrschte bereits in allen Läden des Fachmarktzentrums (FMZ) in Altenkirchen reger Betrieb. Zur neuen Shoppingmeile am Dammweg zählen der Lebensmittel-Vollsortimenter Rewe-Petz (mit Bäckerei Scheffels), der Discounter Penny, der Drogeriemarkt DM sowie die Bekleidungsläden NKD und Kik.

