Einzelhandel am Dammweg boomt Fachmarktzentrum Altenkirchen erlebt Besucherandrang 23.10.2025, 16:45 Uhr

i Die Einzelhändler bieten verschiedene Aktionen zur Neueröffnung des Fachmarktzentrums am Dammweg in Altenkirchen an. Hier beispielsweise NKD. Annika Stock

Am Eröffnungstag des neuen Fachmarktzentrums am Dammweg/Weyerdamm in Altenkirchen herrschte ein wahrer Besucherandrang. Unsere Zeitung war zum Auftakt dabei und hat die wichtigsten Eindrücke zusammengefasst. Lesen Sie hier mehr.

Geglückte Eröffnung: Ab circa 9.30 Uhr herrschte bereits in allen Läden des Fachmarktzentrums (FMZ) in Altenkirchen reger Betrieb. Zur neuen Shoppingmeile am Dammweg zählen der Lebensmittel-Vollsortimenter Rewe-Petz (mit Bäckerei Scheffels), der Discounter Penny, der Drogeriemarkt DM sowie die Bekleidungsläden NKD und Kik.







Artikel teilen

Artikel teilen