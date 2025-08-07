Mit dem neuen Fachmarktzentrum am Weyerdamm in Altenkirchen sind Strahlkraft, Hoffnungen und auch Ängste verbunden. Wir haben dazu vor der Eröffnung bei Citymanagerin Anna Laux und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz nachgehakt.

Die Eröffnung des Fachmarktzentrums am Weyerdamm in der Kreisstadt Altenkirchen wird mit Vorfreude und Spannung erwartet. Nach fast sechs Jahren kann die Eröffnung am 23. Oktober gefeiert werden. Aber wie blicken Citymanagerin Anna Laux und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz auf das Projekt und wie werden Sorgen bezüglich des Einzelhandels in der Wilhelmstraße wahrgenommen? Wir haben nachgefragt.

Herr Lindenpütz, wie bewerten Sie die Bedeutung des Fachmarktzentrums für die Stadt Altenkirchen?

Ralf Lindenpütz: Mit dem neuen Fachmarktzentrum wird Altenkirchen als Einkaufsstadt gestärkt. Mit der modernen und offenen Optik der Geschäfte, der gelungenen Einbindung in das Zentrum der Stadt mit der fußläufig erreichbaren Fußgängerzone wird die Lust am lokalen Einkaufen gefördert. Wir erwarten eine Magnetwirkung durch dieses Projekt auch für die bestehenden Geschäfte und sind froh, dass auch neue Arbeitsplätze im Zentrum der Stadt geschaffen werden. Wir stehen in einem regionalen Wettbewerb mit unseren Nachbarn und weit mehr in einem überregionalen, sogar internationalen Wettbewerb zu den Onlinehändlern in aller Welt. Durch das neue Fachmarktzentrum verbessern wir unsere Situation deutlich und werden dadurch unsere Attraktivität zum Einkaufen steigern. Wir als Stadt begleiten das Projekt durch eine Sanierung der dortigen Stadtstraßen und der Neugestaltung der benachbarten Quengelsbachaue.

i Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz betont, dass durch das neue Fachmarktzentrum die Situation in der Kreisstadt verbessert wird und die Attraktivität zum Einkaufen gesteigert wird. Sonja Roos

Wie ist die bisherige Resonanz der Bürger zum Projekt? Freuen sich die Altenkirchener auf die neuen Möglichkeiten am Weyerdamm?

Ralf Lindenpütz: Unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere Gäste warten schon lange auf die Eröffnung der Geschäfte. Ein großer Vollsortimenter wie es der Rewe XXL oder der Toom Supermarkt vorher war, fehlt aktuell. Alle unsere Lebensmittelgeschäfte sind zu den Haupteinkaufzeiten gut besucht und die Parkplätze sind voll. Mit dem Fachmarktzentrum wird eine Entspannung eintreten, die uns gut tun wird. Die Altenkirchener freuen sich auf die Eröffnung und die neuen Angebote auf dem Weyerdamm.

Was wird das nächste große Bauprojekt in der Stadt sein?

Seitens der Stadt ist es die Sanierung des Schlossplatzes, seitens der Verbandsgemeinde der Neubau einer Schulmensa für die Erich-Kästner-Grundschule und langfristig die Sanierung oder der Neubau der Stadthalle. Seitens des LBM steht die Sanierung der Brücke der Umgehungstrasse an. Weiteren Bauprojekten privater Investoren stehen der Stadtrat und ich sehr offen gegenüber und wir werden diese im Sinne einer positiven Stadtentwicklung entsprechend unterstützen.

i Citymanagerin Anna Laux betont, dass das neue FMZ nicht als Konkurrenz zur Innenstadt gesehen werden sollte, sondern als Ergänzung zum bisherigen Angebot. Annika Stock

Frau Laux, wie bewerten Sie Sorgen von Einzelhändlern und Bürgern bezüglich einer Verschiebung des Besucherstroms eher zum FMZ hin und weg von der Fußgängerzone?

Anna Laux: Die Sorgen sind nachvollziehbar – und es ist absolut legitim, dass Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Bürgerinnen und Bürger sich Gedanken darüber machen, wie das FMZ-Zentrum das Stadtbild verändert. Genau deshalb ist es uns als Stadt ein zentrales Anliegen, das neue FMZ nicht als Konkurrenz zur Innenstadt, sondern als Ergänzung zu sehen. Unser Ziel ist es, beide Bereiche – sowohl die Fußgängerzone als auch das neue FMZ – bestmöglich miteinander zu verbinden und dafür zu sorgen, dass die Besucherinnen und Besucher Altenkirchens beides erleben können und den Mehrwert darin sehen. Wir möchten beide Standorte miteinander verknüpfen. So wird das FMZ auch eine Chance sein, neue Besucherströme in die Fußgängerzone zu bringen, die dann auch die Angebote in der Innenstadt wahrnehmen.

Wie wichtig schätzen Sie als Citymanagerin die Bedeutung des Fachmarktzentrums für die Stadt ein?

Anna Laux: Das Fachmarktzentrum stellt für Altenkirchen eine Entwicklungschance dar. Als Citymanagerin sehe ich darin einen wichtigen Impuls, um die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts nachhaltig zu stärken. Gerade in Zeiten des Strukturwandels im Einzelhandel – bedingt durch den Online-Handel und sich wandelnde Konsumgewohnheiten – ist es entscheidend, moderne und gut erreichbare Angebote vor Ort zu schaffen. Das Fachmarktzentrum ergänzt das bestehende Angebot und trägt dazu bei, Kaufkraft in der Region zu halten beziehungsweise. zu stärken. Wir setzen auf ein gutes Zusammenspiel zwischen FMZ und Innenstadt, auf gute Wegeführung und sichtbare Verbindungen. Die Eröffnung des FMZ bietet eine große Chance für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt, sie haben die Chance sich nochmal neu zu präsentieren und auf sich aufmerksam zu machen. Wenn uns das gelingt, profitiert die gesamte Stadt.

Die Situation an der Wilhelmstraße

Wie Citymanagerin Anna Laux auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, gibt es aktuell noch keinen konkreten Nachmieter für die Kik-Fläche in der Wilhelmstraße. „Wir als Stadt sind jedoch aktiv dabei, gezielt potenzielle Interessenten zu kontaktieren, die gut zu Altenkirchen passen könnten – auch mit Blick auf Angebote, die insbesondere für Jugendliche attraktiv sein könnten. Solche Veränderungen eröffnen die Chance, neue Nutzungsideen zu entwickeln und die Innenstadt auf innovative Weise weiterzudenken.“ Momentan gibt es acht leer stehende Ladenlokale in der Wilhelmstraße. Anna Laux teilt mit, dass gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und den Eigentümern an Lösungen gearbeitet werde. Wichtig sei es, „flexibel und neu zu denken – neue Nutzungsmöglichkeiten zu erschließen – von klassischen Einzelhandelskonzepten über moderne Gastronomiekonzepte bis hin zu kreativen Ideen wie Pop-up-Stores, Co-Working-Spaces oder Kulturformate“.