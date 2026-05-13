Wer in der Pflege arbeitet, der weiß wie fordernd das ist, egal ob zu Hause mit Angehörigen oder beruflich mit Patienten. Da tut jede Form der Anerkennung gut. An der GFO-Klinik in Wissen ist das keine Floskel.
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In zahlreichen Pflegeeinrichtungen im Westerwald (Krankenhäuser, Seniorenheime, Tagesstätten, Hospize) hat am Dienstag der Internationale Tag der Pflege seinen Niederschlag gefunden – mal mehr, mal weniger sichtbar. Beispielsweise die GFO-Klinik in Wissen (Sankt-Antonius-Krankenhaus) nutzte diesen Anlass, um die Arbeit der Pflegenden besonders zu würdigen.