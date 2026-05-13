Antonius-Krankenhaus in Wissen Fachklinik betont zum Tag der Pflege das Wir-Gefühl Elmar Hering 13.05.2026, 09:30 Uhr

i Im Foyer des Sankt-Antonius-Krankenhauses versammelten sich zahlreiche Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter der GFO-Klinik. Zum "Tag der Pflege" würdigte Haus- und Pflegedirektor Mike Dörnbach deren wertvolle Arbeit. Als sichtbarer Ausdruck dieses Dankes entstand, wie in allen GFO-Häusern, ein franziskanisches Tau mit vielen kleinen Porträtfotos der Beschäftigten. Elmar Hering

Wer in der Pflege arbeitet, der weiß wie fordernd das ist, egal ob zu Hause mit Angehörigen oder beruflich mit Patienten. Da tut jede Form der Anerkennung gut. An der GFO-Klinik in Wissen ist das keine Floskel.

In zahlreichen Pflegeeinrichtungen im Westerwald (Krankenhäuser, Seniorenheime, Tagesstätten, Hospize) hat am Dienstag der Internationale Tag der Pflege seinen Niederschlag gefunden – mal mehr, mal weniger sichtbar. Beispielsweise die GFO-Klinik in Wissen (Sankt-Antonius-Krankenhaus) nutzte diesen Anlass, um die Arbeit der Pflegenden besonders zu würdigen.







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