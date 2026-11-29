Ausstellung im Bürgerhaus Facettenreiche Porträts sind in Elkenroth zu sehen Gaby Wertebach 29.11.2026, 14:00 Uhr

i Freuen sich über die gelungene Eröffnung der Ausstellung (von links): Paul Mockenhaupt, Vorsitzender der Kirmesgesellschaft und des Vereins für Brauchtumspflege, Fotograf Andreas Pfeifer und Axel Karmann, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Elkenroth. Gaby Wertebach

Andreas Pfeifer präsentiert facettenreiche Porträts von Nachbarn und Bekannten – ergänzt durch mehr als 300 projizierte Aufnahmen. Am ersten und zweiten Advent lädt das Bürgerhaus in Elkenroth zum Entdecken und Wiedererkennen ein.

Menschen in Elkenroth und Umgebung: Das ist das Motto der zweiten Fotoausstellung des Mediziners im Ruhestand, Andreas Pfeifer, im Bürgerhaus in Elkenroth. Zahlreiche Interessierte wohnten der Eröffnung bei und freuten sich darüber, Nachbarn oder Freunde auf den zahlreichen Aufnahmen wiederzuerkennen.







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