Was lange währt, wird endlich gut: Fabian Schumacher ist in der Sitzung des Ortsgemeinderats am 24. März offiziell und einstimmig zum neuen Bürgermeister für Heupelzen gewählt worden. Bis dahin war es ein langer Weg. Ortsbürgermeister Rainer Düngen hatte bereits vor der Kommunalwahl 2024 kundgetan, dass er nicht mehr zur Wahl stehe und nicht in die Urwahl gehe. Leider fanden sich in Heupelzen keine Kandidaten, die in der Urwahl für das Amt des Ortschefs antreten wollten.

Auch aus dem neuen Ortsgemeinderat stand zunächst niemand zur Verfügung. Rainer Düngen erklärte sich aus diesen Gründen bereit, die Geschäfte kommissarisch für ein weiteres halbes Jahr zu führen, machte aber deutlich, dass dann definitiv Schluss sei. Nach vielen Gesprächen im Rat erklärte sich Fabian Schumacher bereit, zu kandidieren. „Der Rat und ich haben Fabian Schumacher bestärkt anzutreten und werden ihn auch tatkräftig unterstützen“, sicherte Rainer Düngen zu.

i Die neue Spitze des Ortsgemeinderates Heupelzen (von links): Beigeordnete Bettina Weigand, Ortsbügermeister Fabian Schumacher und der Erste Beigeordnete Bernd Ochsenbrücher. Dirk Weigand

Bei der Sitzung überreichte Düngen seinem Nachfolger die Ernennungsurkunde, vereidigt ihn und führte Schumacher in sein Amt ein. Dem 32-Jährigen wünscht er viel Erfolg für die Ausübung des neuen verantwortungsvollen Amtes. Fabian Schumacher ist in der Ortspolitik kein Unbekannter, er war bislang Erster Beigeordneter. Deshalb erfolgte bei der Sitzung die Neuwahl der Beigeordneten. Hierbei wurde Bernd Ochsenbrücher vom Gemeinderat zum Ersten Beigeordneten gewählt, Bettina Weigand übernimmt ab sofort das Amt der Beigeordneten. „Ich war sehr aufgeregt am Montag, es ist für mich eine sehr neue Position, die ich nun einnehme“, erklärt Schumacher auf Nachfrage unserer Zeitung. Er freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Rainer Düngen, der ihm auch zukünftig noch mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. „Ich möchte gerne, was der Rainer mit dem Rat angefangen hat, künftig weiter verfolgen.“

Schumacher ist ein „Heupelzer Jung“ und arbeitet als Automobilkaufmann seit elf Jahren im Autohaus Adorf in Altenkirchen. Geboren ist er in Waldbröl, lebt aber seit seinem dritten Lebensjahr im Ort und möchte dort auch bleiben. Schumacher zählt den Raiffeisenturm und den Straßenausbau als wichtige Projekte für Heupelzen auf, die weiter vorangetrieben werden sollen.

i Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (von links), Fabian Schumacher, Ortsbürgermeister, sowie der bisherige Ortsbürgermeister Rainer Düngen. Dirk Weigand

Bürgermeister Fred Jüngerich gratulierte Schumacher herzlich zu seiner Wahl. „Ich freue mich, dass für die Ortsgemeinde Heupelzen auch nach dem angekündigten Ausscheiden von Rainer Düngen wieder eine starke Gemeindespitze gefunden werden konnte. Der Unterstützung durch mich und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung kannst Du Dir sicher sein.“„Es hat mich sehr gefreut, dass der Fred zur Wahl gekommen ist, wir kennen uns schon sehr lange, auch noch aus Zeiten, als er mein Fußballtrainer in Weyerbusch war“, berichtet Schumacher.

Besonders freute es den neuen Ortschef, dass viele Bürger zur Sitzung gekommen waren, um sich das „Spektakel“ live anzusehen. Der Abend endete mit ein paar schönen Stunden im Dorfgemeinschaftshaus bei Würstchen und Getränken.