Betroffene sind aus Hachenburg Explosion in Daaden: Spendenaktion soll Opfern helfen 30.09.2025, 20:00 Uhr

i Das Wohn- und Geschäftshaus in Daaden, in dem eine Familie aus Hachenburg einen Döner-Laden betrieben hat, wurde durch die Explosion komplett zerstört. Im Hintergrund ist die Gaststätte von Bülent ("Buelo") Yapar zu sehen, der gemeinsam mit seinem Bruder Levent ("Levo") und seiner Schwägerin Jasmin eine Spendenaktion für die Familie des schwerverletzten 15-jährigen Jungen gestartet hat. Thomas Leurs

Eine Familie aus Hachenburg kämpft seit der Explosion mitten in Daaden nicht nur mit den Sorgen um ihren schwer verletzten Sohn, sondern auch um ihre wirtschaftliche Existenz. Wir sprachen mit den Initiatoren einer Spendenaktion.

Die verheerende Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden vor wenigen Tagen sorgt auch im Raum Hachenburg für Bestürzung und persönliche Betroffenheit: Denn die Familie des 15-jährigen Jungen, der bei diesem Unglück schwer verletzt wurde, kommt aus der Löwenstadt.







