Eine Familie aus Hachenburg kämpft seit der Explosion mitten in Daaden nicht nur mit den Sorgen um ihren schwer verletzten Sohn, sondern auch um ihre wirtschaftliche Existenz. Wir sprachen mit den Initiatoren einer Spendenaktion.
Lesezeit 3 Minuten
Die verheerende Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in Daaden vor wenigen Tagen sorgt auch im Raum Hachenburg für Bestürzung und persönliche Betroffenheit: Denn die Familie des 15-jährigen Jungen, der bei diesem Unglück schwer verletzt wurde, kommt aus der Löwenstadt.