Unglück durch Bauarbeiten? Explosion in Daaden: Firma Glasfaser Plus äußert sich 10.10.2025, 15:00 Uhr

i Durch die verheerende Gasexplosion in Daaden wurde ein Wohn- und Geschäftshaus völlig zerstört. Mehrere Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, ein 15-jähriger Junge schwer. Thomas Frey/dpa

Die Explosion in Daaden wurde vermutlich durch eine beschädigte Gasleitung ausgelöst. Das Unternehmen Glasfaser Plus, das derzeit dort Tiefbauarbeiten durchführen lässt, leistet nach eigener Aussage bereits Soforthilfen für Betroffene des Unglücks.

Die verheerende Gasexplosion am 25. September in Daaden wurde vermutlich durch Tiefbauarbeiten ausgelöst, die im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Glasfaserausbau in der Stadt stehen. Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge könnte eine sogenannte Erdrakete, die für Horizontalbohrungen genutzt wird, eine Gasleitung getroffen und beschädigt haben.







