Die Explosion in Daaden wurde vermutlich durch eine beschädigte Gasleitung ausgelöst. Das Unternehmen Glasfaser Plus, das derzeit dort Tiefbauarbeiten durchführen lässt, leistet nach eigener Aussage bereits Soforthilfen für Betroffene des Unglücks.
Die verheerende Gasexplosion am 25. September in Daaden wurde vermutlich durch Tiefbauarbeiten ausgelöst, die im Zusammenhang mit dem derzeit laufenden Glasfaserausbau in der Stadt stehen. Bislang unbestätigten Gerüchten zufolge könnte eine sogenannte Erdrakete, die für Horizontalbohrungen genutzt wird, eine Gasleitung getroffen und beschädigt haben.