Elektrofachmarkt zieht weg Expert Klein schließt die Filiale in Altenkirchen Sonja Roos 04.12.2025, 18:00 Uhr

i Die Expert Klein Filiale in Altenkirchen wird im März 2026 schließen. Dann hat die Kreisstadt nach über 20 Jahren keinen Elektrofachmarkt mehr. Sonja Roos

Schlechte Nachrichten für die Altenkirchener: Der Elektrofachmarkt Expert Klein wird im März 2026 seine Türen am dortigen Standort (zuletzt in der Kölner Straße) für immer schließen. Nachdem man keine ausreichend große Fläche gefunden habe, weiche man nun nach Asbach aus, wie es von Seiten von Expert Klein heißt.







