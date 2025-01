Group Schumacher Eichelhardt Expansion: Geschäftsführer beklagt zu viel Bürokratie 13.01.2025, 18:30 Uhr

i Geschäftsführer Moritz Schumacher in der neuen Logistikhalle der Firma Group Schumacher. Hier sind die neuen Hochregalsysteme zu sehen. Annika Stock

Die Wirtschaft schwächelt, der Standort Deutschland ist in der Krise. Geschäftsführer Moritz Schumacher von der Firma Group Schumacher in Eichelhardt berichtet anhand eines aktuellen Neubaus auf dem Firmengelände, wie es an der Bürokratie hakt.

Wie aufwendig es ist, lokal zu expandieren, davon kann Geschäftsführer Moritz Schumacher (31) der Firma Group Schumacher in Eichelhardt ein Lied singen. Zusammen mit seiner Schwester Selina und Martin Boelter führt er den mittelständischen Unternehmensverbund, der auch international in der Landtechnikbranche vertreten ist, in dritter Generation seit dem 1.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen