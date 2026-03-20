RZ-Interview Ex-Wissenerin schreibt Fachbuch über Trendsportart Elmar Hering 20.03.2026, 14:45 Uhr

i Die gebürtige Wissenerin Jenny Passerah hat jetzt ihr Erstlingswerk veröffentlicht. Andreas Lenz. Andreas Lenz/Bezzenberger-Verlag

Sie ist mit einem wachen Blick für Nischen und Randständiges ausgestattet: Jenny Passerah, aufgewachsen in Wissen, hat jetzt ihr Buchdebüt vorgelegt, in dem Steckenpferde eine zentrale Rolle spielen.

Jenny Passerah, Jahrgang 1986, stammt aus einer alteingesessenen Wissener Fotografenfamilie – sowohl ihr Urgroßvater als auch ihr Großvater und Vater waren Meister mit der Kamera. Auch sie selbst ist bestens mit der analogen Fotografie vertraut, aber jetzt hat sie sich dem Schreiben zugewandt: Im Februar ist ihr erstes Buch erschienen, Titel: „Ausdruck und Identität im Trendsport Hobby Horsing“.







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