In Zeiten von insolvenzbedrohten Kliniken und immer wieder schließenden Arztpraxen, weil die Mediziner keine Nachfolger finden können, sticht diese Nachricht besonders positiv hervor. Am 8. April eröffnet eine neurologische Praxis in Betzdorf in der Wilhelmstraße. Die Ärztin Milena Marek wird sie mit einem fünfköpfigen Team leiten. Und freut sich selbst sehr über den Schritt in die Selbstständigkeit.

Noch wird auf der dritten Etage in der Wilhelmstraße 18 in Betzdorf fleißig gearbeitet. „In den Räumlichkeiten ist noch ordentlich Betrieb“, sagt Milena Marek beim Pressetermin im Betzdorfer Rathaus. Fünf Mitarbeiterinnen hat sie für ihre Praxis gewinnen können. „Das Team ist sehr nett“, sagt Marek. Sie sei gesegnet mit einem so freundlichen Personal.

Das Thema Neurologie begleitet Marek schon sehr lange

Schon in ihrem Medizinstudium ist für Marek der Bereich Neurologie „total spannend“ gewesen. Nach dem Abitur in Mühlhausen am Niederrhein studierte sie von 2001 bis 2008 Medizin an der Universität in Rostock und Witten-Herdecke mit Auslandsaufenthalten in Schweden und den USA. Nach der Approbation 2008 arbeitete sie sieben Jahre als Assistenzärztin in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Bonn. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit ist sie auch in der Arbeitsgruppe für Bewegungsstörungen, dem Erlernen und Anwenden der Botulinumtoxin-Therapie – dabei werden unwillkürliche Muskelkontraktionen behandelt – sowie in der Klinik für Epileptologie aktiv gewesen.

Ab 2015 folgten drei Jahre als Assistenzärztin in der Klinik für Psychiatrie am Klinikum Siegen. Ab 2017 ist Marek dann auch als Fachärztin für Neurologie tätig. Von 2018 bis 2021 ist sie angestellte Fachärztin in der neurologisch-psychiatrischen Praxis im Med-Center Siegen gewesen, in der sie ab 2019 die Botulinumtoxinambulanz leitete. Nach Abschluss ihrer Promotion wechselte sie als Oberärztin ins DRK Krankenhaus nach Kirchen in die Abteilung Neurologie.

Praxiseröffnung in der Wilhelmstraße

Und nun schlägt Milena Marek ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Mit einem weinenden Auge sei sie aus ihrem alten Job in Krankenhaus aus Kirchen rausgegangen, freue sich aber sehr auf die neuen Aufgaben mit einer eigenen Praxis. Auch wenn es gerade sehr anstrengend sei. Schließlich übernimmt sie keine fertige Praxis, sondern muss eine ganz neu aufbauen. Als sie sich für die Möglichkeit dafür im Oberkreis umgesehen hatte, wurde sie schnell fündig. Sehr viele Gespräche habe sie geführt und mit der Hilfe des Wirtschaftsförderers Michael Becher eine passende Örtlichkeit in der Wilhelmstraße gefunden. Schon seit 15 Jahren ist sie regelmäßig in der Region, ihr Mann stammt von hier. Die Entscheidung, hierzubleiben, sei ihr deshalb nicht schwergefallen.

Auch Stadt und Verbandsgemeinde sehen die Ansiedlung einer neurologischen Praxis in Betzdorf als großen Gewinn. „Wir sind zutiefst dankbar, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben“, sagt Betzdorfs Stadtbürgermeister Johannes Behner. Die Praxis sei ein ganz wichtiger Puzzlestein in der medizinischen Versorgung in der Region. Denn bislang mussten die Bewohner des Oberkreises nach Altenkirchen, Siegen, Bad Marienberg oder über die Landesgrenze nach Waldbröl fahren, wenn sie einen Neurologen aufsuchen mussten. Marek sieht es auch als „unfassbares Privileg“ an, dass die in der Region bleiben kann.

Hausärzte werden weiter gesucht

Dies werde von der Stadt Betzdorf und der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zudem gefördert. Man arbeite mit Hochdruck daran, weitere Ärzte in Betzdorf anzusiedeln, so Stadtbürgermeister Behner. Dem schließt sich Bürgermeister Joachim Brenner an. „Wir werden in nächster Zeit eine Hausarztlücke haben“, so Brenner. Sollte ein Arzt Interesse haben, eine Praxis zu eröffnen, könne er sich direkt an Wirtschaftsförderer Michael Becher wenden.