Neues Bauland schaffen Evangelische Kita will in den Wald erweitern 06.12.2024, 17:00 Uhr

i Die evangelische Kindertagesstätte in Wehbach braucht mehr Raum an ihrem derzeitigen Standort für Ruhe- und Essbereiche. Damit nicht weniger Kinder betreut werden müssen, soll ein Bauwagen oder eine Blockhütte im Wald am Brühkopf errichtet werden. Thomas Leurs

Ein letztes Mal traf sich der Stadtrat Kirchen in diesem Jahr. Viel zu besprechen gab es nicht. Der evangelische Waldkindergarten will in den Wald erweitern. Und es sollen noch ein paar Bauplätze in Wehbach geschaffen werden.

Das neue Kindergartengesetz brachte einige Neuerungen mit sich. Das bekommt auch die evangelische Kindertagesstätte in Kirchen zu spüren. Sie benötigt aufgrund der neuen Anforderungen mehr Raum für die Ruhe- und Essbereiche in der Einrichtung am Kirchplatz.

