Feuerwehr ist zur Stelle
Etzbach: Auto geht nach Abbiegeunfall in Flammen auf
Bei einem Fahrzeugbrand im Etzbacher Ortsteil Heckenhof war die Feuerwehr schnell zur Stelle.
Alexander Müller

Einen ungewohnt dramatischen Verlauf nimmt am Mittwoch ein Verkehrsunfall in Etzbach. Nach einer Kollision zweier Autos geht eines der Fahrzeuge in Flammen auf. Eine Unfallbeteiligte erleidet leichte Verletzungen, allerdings nicht durch den Brand. 

Nach einem Verkehrsunfall im Etzbacher Ortsteil Heckenhof ist am Mittwochnachmittag ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte gegen 16.50 Uhr ein 65-Jähriger aus der Eichenstraße nach links in die Rother Straße einzubiegen.

