Hat die Kreisstadt Altenkirchen eine Chance, „ihr“ Krankenhaus wieder zurückzubekommen? Bei so manchem war mit dem Trägerwechsel eine solche Hoffnung aufgekeimt. Doch was ist nach der DRK-Insolvenz tatsächlich denkbar – und was nicht?

Premiere für Josef Rosenbauer: Der Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen ist zum ersten Mal nach Bekanntwerden des Trägerwechsels in der Einrichtung, für die er in Teilen seit Anfang August verantwortlich zeichnet. Eigentlich ist es ein Wahlkampftermin, mit dem der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, Gordon Schnieder, seinen Besuchstag im AK-Land im ehemaligen Krankenhaus Altenkirchen beginnt. Doch schnell wird klar, dass es hier um sehr viel mehr geht als um Händeschütteln und Höflichkeitsadressen. Es geht um einen zentralen Punkt, der vielen Menschen im ländlichen Raum Sorge bereitet: die künftige medizinische Versorgung vor Ort. Ein Termin zwischen Wundenlecken auf der einen, und auf der anderen Seite der einen oder anderen Botschaft, die mehr als eine Beruhigungspille sein könnte.

Eine von Rosenbauers Kernaussagen nach Abschluss des Insolvenzverfahrens der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, im Laufe dessen die Lichter für das Krankenhaus Altenkirchen ausgegangen sind: „Eine stationäre Versorgung wird es hier nicht mehr geben“, führt er den Landeskrankenhausplan als Kronzeugen an. Und dennoch will er es nicht bei dieser ernüchternden Diagnose bewenden lassen. „Wir müssen dieses Haus wieder mit Leben füllen, und wir haben auch Ideen“, so der Geschäftsführer.

„Wir müssen dieses Haus wieder mit Leben füllen, und wir haben auch Ideen.“

Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, zur Zukunft des Standorts Altenkirchen

Dass er nicht deutlicher wird, nicht deutlicher werden kann, hat Verfahrensgründe. Zwar hat die Diakonie die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP), für die es einen Sicherstellungsauftrag gibt, vor wenigen Tagen übernommen, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) im selben Haus ist aber noch in einem anderen, noch nicht abgeschlossenen Insolvenzverfahren „gefangen“. Zwar hat die Diakonie auch hier ihr Interesse an einer Übernahme bekundet, aber eine abschließende Einigung mit dem Insolvenzverwalter steht noch aus.

Und so fällt der Besuch Gordon Schnieders in eine Phase, in der noch nicht alle Fragezeichen zu Ausrufezeichen geworden sind. Die Problematik des Themas ist ihm aber präsent – auch aus eigenem Erleben. „Bei mir zu Hause ist das Krankenhaus in Gerolstein geschlossen worden, zudem haben noch zwei Hausärzte ihre Praxen aufgegeben“, spricht er von einem „Hauptthema“, das die Menschen beschäftigt. „Es darf nicht an der Postleitzahl liegen, ob ich schneller sterbe oder nicht“, formuliert er es drastisch.

„Es darf nicht an der Postleitzahl liegen, ob ich schneller sterbe oder nicht.“

Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026

„Das Haus mit Leben füllen“ – die Notwendigkeit dieser Aussage von Josef Rosenbauer wird bei einem Rundgang durch das ehemalige Krankenhaus deutlich. Geisterflure, leer geräumte Operationssäle – all das mutet gespenstisch an. „Dabei war Altenkirchen von den drei Standorten in dem Insolvenzverfahren das beste Haus“, stellt Rosenbauer einen Vergleich mit Kirchen und Hachenburg an. Landrat Peter Enders beklagt, dass der alte Träger vor zehn Jahren vorgehaltene Doppelstrukturen in Hachenburg und Altenkirchen nicht aufgelöst habe. „Dann sähe das heute anders aus“, ist der Chef des Kreishauses überzeugt. „Der Standort Altenkirchen braucht eine Stabilisierung, braucht eine Perspektive“, formuliert es CDU-Kreisvorsitzender Matthias Reuber.

Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, beklagt, dass seit der Schließung des Krankenhauses vor einem Jahr die Region hinsichtlich der medizinischen Versorgung im stationären, vor allem aber im Notfallbereich, stark gelitten habe. Normative Parameter im stationären Bereich, wie eine 30-minütige Erreichbarkeit des nächstgelegenen Krankenhauses, und die Wirklichkeit hier vor Ort seien zwei verschiedene Dinge. „Dass es keine stationäre Versorgung in Altenkirchen mehr geben wird, haben die Menschen in unserer Region verinnerlicht. Umso wichtiger ist es jedoch, die bestehenden ambulanten Strukturen des chirurgischen MVZ um weitere Fachdisziplinen, wie beispielsweise Orthopädie, Urologie und Pädiatrie auszubauen“, so seine Forderung.

„Es ist wichtig, die bestehenden ambulanten Strukturen des chirurgischen MVZ auszubauen.“

Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Die Bedeutung einer funktionierenden Notfallstruktur streicht auch Rosenbauer heraus. Diese müsse man aber von dem fachärztlichen Angebot trennen. Es sei unerlässlich, die Notfallversorgung auf die neuen Strukturen abzustimmen, so sein Blick in die Zukunft. Was den Geschäftsführer optimistisch stimmt, ist die Bereitschaft der Mitarbeiter sowohl am Standort Altenkirchen als auch im Krankenhaus Kirchen (seit 1. August ebenfalls in der Trägerschaft der Diakonie), sich weiter einzubringen. Dies sei die klare Botschaft in einer Mitarbeiterrunde Anfang des Monats gewesen. „Ich danke den Mitarbeitern, dass sie geblieben sind“, so Rosenbauer. Auch wenn das Vertrauen gelitten habe, betont er: „Wir brauchen Mitarbeiter an beiden Standorten. Zufriedene Patienten sind die beste Werbung.“

Kinder- und Jugendpsychiatrie verzeichnet gestiegenen Bedarf

Rund 3000 Kinder behandelt die Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen pro Jahr. Davon werden 350 bis 370 Heranwachsende teilstationär betreut. Es sind beeindruckende wie erschreckende Zahlen, die Chefarzt Andreas Vidal den Besuchern bei einem Rundgang durch die Einrichtung mit auf den Weg gibt. Nach Corona habe sich der Bedarf deutlich erhöht, die Intensität der Erkrankungen sei gestiegen, und Patienten würden immer jünger, so drei Kernaussagen des Mediziners. Mit fünf bis sechs Vollzeitkräften werden Kinder und Jugendliche aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald betreut. Zwar sei ein Aufstocken der Kapazitäten räumlich möglich, ebenso ließe sich die Idee einer Eltern-Kind-Tagesklinik vom Platz her realisieren. Allerdings sei dies mit der momentanen Personalstärke nicht zu leisten. Einen Grund für den gestiegenen Bedarf sieht Vidal darin, dass Familien es oft nicht mehr schafften, ihren Kindern eine verlässliche Tagesstruktur zu geben. kra