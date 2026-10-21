Feier in der Region
Es herrscht Vorfreude auf das Barbarafest in Betzdorf
Bürgermeister Johannes Behner, die Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft und Florian Fuchs, Schlagzeuger von "Betobe“ freuen sich
Bürgermeister Johannes Behner, die Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft und Florian Fuchs, Schlagzeuger von "Betobe“ freuen sich auf das bevorstehende Barbarafest.
Gaby Wertebach

Betzdorf bereitet sich aufs Barbarafest vor: Händler, Handwerk und Kultur beleben die Innenstadt, ein Open‑Air‑Konzert läutet das Fest ein. Jetzt fehlt nur noch Sonnenschein – und gute Laune. Aber die wird es auf jeden Fall geben.

Lesezeit 2 Minuten
Die Organisation steht, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit das Barbarafest am Wochenende erfolgreich verläuft. Beim Pressegespräch am Dienstagmorgen waren Bürgermeister Johannes Behner, Citymanager Kevin Wallimann, Mario Schneider, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, und Betty Stern, Beisitzerin der Aktionsgemeinschaft (AG), jedenfalls guter Dinge.
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