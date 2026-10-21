Betzdorf bereitet sich aufs Barbarafest vor: Händler, Handwerk und Kultur beleben die Innenstadt, ein Open‑Air‑Konzert läutet das Fest ein. Jetzt fehlt nur noch Sonnenschein – und gute Laune. Aber die wird es auf jeden Fall geben.
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Die Organisation steht, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, damit das Barbarafest am Wochenende erfolgreich verläuft. Beim Pressegespräch am Dienstagmorgen waren Bürgermeister Johannes Behner, Citymanager Kevin Wallimann, Mario Schneider, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, und Betty Stern, Beisitzerin der Aktionsgemeinschaft (AG), jedenfalls guter Dinge.