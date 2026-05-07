Einsatz für das Klima 
Es gibt Lösungen, das Klima noch zu retten
Jochem Marotzke baute 1977 sein Abi am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen. Das war der Auftakt zu einer erfolgreichen
Jochem Marotzke baute 1977 sein Abi am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen. Das war der Auftakt zu einer erfolgreichen wissenschaftlichen Karriere.
Claudia Irle-Utsch

Als Ex-Schüler und prominenter Gast aus Hamburg, unter anderem Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, beantwortete Jochem Marotzke zum 125-jährigen Bestehen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen Fragen zu Klima und Klimaschutz.

Lesezeit 3 Minuten
„Klimaschutz lohnt sich immer“, sagt mit Jochem Marotzke ein absoluter Experte in Sachen Klimageschehen. Der Professor macht Mut dazu, mit kleinen Schritten weiterzugehen auf ein großes Ziel hin. Nicht unbedingt beziffert auf eine bestimmte Grad-Zahl, was die Erderwärmung angeht, aber doch fokussiert auf einen steten Rückgang der CO2-Emission – lokal, regional, global.

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