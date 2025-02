Minister antwortet Reuber Es geht zuerst um einen Träger, dann um Müschenbach 14.02.2025, 17:00 Uhr

i Wie lange wird das Schild noch in Müschenbach stehen? Dabei geht es nicht um den möglichen Standort für ein Westerwaldklinikum. Aber das DRK wird nach dem Rückzug aus dem Krankenhausgeschäft, wo auch immer, nicht mehr der Betreiber sein. Markus Kratzer

Das Schild in Müschenbach, auf dem das DRK „Wir bauen für Ihre Gesundheit“ verspricht, ist Makulatur: Das DRK ist als Klinikträger raus aus der Nummer „Westerwaldklinikum“. Dennoch hat der Gesundheitsminister die Baupläne noch nicht ad acta gelegt.

Wie wird die künftige stationäre Versorgung der Patienten im nördlichen Westerwald aussehen? Eine Frage, die sich viele Menschen in der Region mit sorgenvollem Blick stellen. Auch im aktuellen Wahlkampf nimmt das Thema breiten Raum ein. Jetzt hat der Mainzer Gesundheitsminister Clemens Hoch in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des heimischen CDU-Abgeordneten Matthias Reuber das grundsätzliche Festhalten an einem zentralen Neubau in der ...

