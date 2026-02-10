Die Sorgenfalten waren tief nach der Kündigung zweiter leitender Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten aus dem Leuzbacher Weg.
Die Türen zur Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen bleiben offen. Dieses Signal hat die Geschäftsführung der Diakonie in Südwestfalen zu Wochenbeginn bei einer Mitarbeiterversammlung gesendet. Mit dabei: die beiden Landräte des Kreises Altenkirchen und des Westerwaldkreises, Peter Enders und Achim Schwickert.