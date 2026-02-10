Krankenhauskrise im AK-Land Es geht weiter in der Jugendpsychiatrie in Altenkirchen Markus Kratzer 10.02.2026, 14:15 Uhr

i Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen wird auch künftig ihren Sicherstellungsauftrag erfüllen können. Davon sind die Landräte des Kreises Altenkirchen und des Westerwaldkreises überzeugt. Markus Kratzer

Die Sorgenfalten waren tief nach der Kündigung zweiter leitender Ärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten aus dem Leuzbacher Weg.

Die Türen zur Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Altenkirchen bleiben offen. Dieses Signal hat die Geschäftsführung der Diakonie in Südwestfalen zu Wochenbeginn bei einer Mitarbeiterversammlung gesendet. Mit dabei: die beiden Landräte des Kreises Altenkirchen und des Westerwaldkreises, Peter Enders und Achim Schwickert.







