Diakonie erhält Zuschlag Es geht weiter in den MVZ in Kirchen und Altenkirchen Markus Kratzer 04.12.2025, 17:36 Uhr

i Das ans Kirchener Krankenhaus angedockte Medizinische Versorgungszentrum wird ab 1. Januar - ebenso wie das MVZ in Altenkirchen - unter dem Dach der Diakonie in Südwestfalen weiterbetrieben. Daniel-D. Pirker

Eine gute Nachricht für die Menschen im Kreis Altenkirchen: Die Zukunft der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Kirchen und Altenkirchen ist gesichert. Ab dem 1. Januar werden sie unter neuer Führung weiter betrieben.

Die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im AK-Land haben eine Zukunft. Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat dem Antrag des medizinischen Versorgungszentrums Diakonie Klinikum Kirchen zugestimmt, 5,5 KV-Sitze in Kirchen und 2,0 KV-Sitze in Altenkirchen zu übernehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen