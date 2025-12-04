Es geht weiter in den MVZ in Kirchen und Altenkirchen

Eine gute Nachricht für die Menschen im Kreis Altenkirchen: Die Zukunft der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Kirchen und Altenkirchen ist gesichert. Ab dem 1. Januar werden sie unter neuer Führung weiter betrieben.
Die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) im AK-Land haben eine Zukunft. Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hat dem Antrag des medizinischen Versorgungszentrums Diakonie Klinikum Kirchen zugestimmt, 5,5 KV-Sitze in Kirchen und 2,0 KV-Sitze in Altenkirchen zu übernehmen.