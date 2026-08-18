VG-Beschäftigte berichten
Erzieher: Ein Beruf mit viel Verantwortung und Freiheit
Timo Müller (49, links) und Dustin Keilhauer (25) sind beide im pädagogischen Bereich tätig. Keilhauer ist Erzieher in Neitersen
Timo Müller (49, links) und Dustin Keilhauer (25) sind beide im pädagogischen Bereich tätig. Keilhauer ist Erzieher in Neitersen, Müller ist Leiter der „Villa Kunterbunt“ in Flammersfeld.
Annika Stock

Im Jahr 2026 sind männliche Erzieher noch Mangelware. Das ist auch in der VG Altenkirchen-Flammersfeld nicht anders. Erzieher Dustin Keilhauer (Neitersen) und Kita-Leiter Timo Müller (Flammersfeld) geben Einblicke in ein spannendes Berufsfeld.

Lesezeit 4 Minuten
Wenn morgens die Tür aufgeht und man von freudestrahlenden Kindern mit den Worten „Schön, dass du da bist!“ begrüßt wird – wie kann man da auf der Arbeit schlechte Laune haben? Dieses Bild verdeutlicht am besten die Motivation, warum Erzieher Dustin Keilhauer (25) und der Leiter der Kita Flammersfeld „Villa Kunterbunt“, Timo Müller (49), ihren Job lieben.
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