Seit mehreren Jahren arbeitet die Kita St. Nikolaus in Kirchen in Anlehnung an die sogenannte Reggio-Pädagogik. Ein gut zehnmonatiges Anerkennungsverfahren endet nun bald und am Freitag, 9. November, soll die Einrichtung offiziell zertifiziert werden. Was hinter dem pädagogischen Konzept steckt und warum man sich überhaupt dafür entschieden hat, erklärt die Kita-Leiterin Andrea Braun bei einem Besuch unserer Zeitung.