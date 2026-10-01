Marienthal rätselt weiter
Erzbistum bleibt Antwort zur Causa Aumüller schuldig
Pfarrer Frank Aumüller 2013 bei einer Veranstaltung in Wissen. Das Bild stammt aus dem Archiv unserer Zeitung.
Pfarrer Frank Aumüller 2013 bei einer Veranstaltung in Wissen. Das Bild stammt aus dem Archiv unserer Zeitung.
Archiv: Elmar Hering

Vor einem Jahr verschwand Pfarrer Frank Aumüller von einem auf den anderen Tag aus Marienthal. Bis heute gibt es keine Erklärung für seine plötzliche Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand, auch nicht vom Arbeitgeber, dem Erzbistum Köln.

Lesezeit 1 Minute
Ein Jahr ist es jetzt her, dass Pfarrer Frank Aumüller plötzlich und ohne Erklärung vom Erzbistum Köln ohne Angabe von Gründen in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Eine Anfrage ergab damals folgende, knapp gehaltene Antwort: „In der Wallfahrtskirche Marienthal wurde am Samstag, 27.
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