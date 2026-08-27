Der Betzdorfer Wochenmarkt wird freitags größer. Die Nachricht regt zur Debatte unter den Bürgern an. Die Vorfreude überwiegt, doch manche trauern auch alten Zeiten hinterher und äußern Verbesserungsvorschläge.
Lesezeit 2 Minuten
Der Betzdorfer Wochenmarkt erstreckt sich freitags ab dieser Woche nun über eine größere Fläche. Händler sind hinzugekommen, zudem will die Stadt für mehr Übersichtlichkeit sorgen. Unter dem Facebook-Post der Stadt zur Erweiterung hat sich hierzu ein Austausch entwickelt, der auch Zeiten in Erinnerung ruft, als es Wochenmärkte und ihre Standbetreiber grundsätzlich noch einfacher hatten.