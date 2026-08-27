Betzdorfer Wochenmarkt Erweiterung sorgt für Vorfreude, aber auch für Kritik Daniel-D. Pirker 27.08.2026, 20:51 Uhr

i Der Wochenmarkt in Betzdorf ist ein Aushängeschild der Stadt, freitags erstreckt er sich nun über eine größere Fläche. Markus Döring

Der Betzdorfer Wochenmarkt wird freitags größer. Die Nachricht regt zur Debatte unter den Bürgern an. Die Vorfreude überwiegt, doch manche trauern auch alten Zeiten hinterher und äußern Verbesserungsvorschläge.

Der Betzdorfer Wochenmarkt erstreckt sich freitags ab dieser Woche nun über eine größere Fläche. Händler sind hinzugekommen, zudem will die Stadt für mehr Übersichtlichkeit sorgen. Unter dem Facebook-Post der Stadt zur Erweiterung hat sich hierzu ein Austausch entwickelt, der auch Zeiten in Erinnerung ruft, als es Wochenmärkte und ihre Standbetreiber grundsätzlich noch einfacher hatten.







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