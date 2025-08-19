Direkt nach der Sommerpause starten Wied-Scala-Betreiber Samuel Tomasiello und der neue Förderverein des Kulturkinos durch. Sie laden am Sonntag, 24. August, zum ersten Mal zum Open-Air-Kino neben dem Kino am Wiedufer ein – bei freiem Eintritt.

Direkt nach der Sommerpause des Kinos Wied-Scala freuen sich der neue Förderverein des Kulturkinos Neitersen und Betreiber Samuel Tomasiello auf eine Premiere: Am Sonntag, 24. August, findet am Wiedufer direkt neben dem Kino zum ersten Mal das Open-Air-Kino statt. Ab 20.30 Uhr wird zum Einbruch der Dämmerung die französische Komödie „Oh la la – wer ahnt denn sowas?“gezeigt (FSK 12). Der Eintritt ist für Besucher kostenlos, für Snacks und Getränke ist gesorgt. „Ich hoffe, dass das gut ankommt“, sagt Tomasiello mit Blick auf die Premiere. Wenn der erste Termin gut angenommen wird, könne man sich vorstellen, das Angebot zu etablieren, führt Sandra Rau, Erste Vorsitzende des neuen Fördervereins, beim Vor-Ort-Gespräch mit unserer Zeitung aus.

Vor dem Termin wird die Wiese am Wied-Ufer noch gemäht, damit einem gemütlichen Abend am Fluss nichts im Weg steht. Besucher werden gebeten, sich einen Klappstuhl oder eine Picknickdecke selbst mitzubringen sowie passende Kleidung. Bei schlechtem Wetter wird der Film im Kino laufen. Der neue Förderverein möchte sich bei dem Event ebenfalls präsentieren. Die Mitglieder – allesamt Kultur- und Kinofreunde aus der Region – haben sich auf die Fahnen geschrieben, das Dorfkino Wied-Scala zu fördern und dass eine lebendige, aktuelle und anspruchsvolle Film- und Kinokultur erhalten bleibt.

i Die Erste Vorsitzende des Fördervereins, Sandra Rau, Schriftführer Christian Georg und Kinobetreiber Samuel Tomasiello laden am Sonntag, 24. August zum ersten Open-Air-Kino am Wiedufer direkt neben dem Kino Wied-Scala in Neitersen ein. Hier wird das Equipment schon im Kino getestet. Annika Stock

Seit 1956 werden im Dorfkino, das seinen nostalgischen Stil der 1950er-Jahre behalten hat und somit eine besondere Atmosphäre für Besucher bereithält, Filme aus aller Welt gezeigt. Betreiber Samuel Tomasiello betont, dass man das Kino in dem nostalgischen Stil um jeden Preis erhalten wolle.

Zuletzt wurde das Kino in der Corona-Zeit im unteren sechsstelligen Bereich saniert, mit 80 Prozent Förderung durch die Filmförderanstalt und 10 Prozent vom Land Rheinland-Pfalz. „Jetzt ist das Kino für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre auf dem neuesten Stand“, so Tomasiello, der das Kino ganz alleine verantwortet, nur Freunde und Familie helfen mal hinter der Theke aus. „Ich hänge an dem Kino“, gibt er unumwunden zu. Und ergänzt: „Ich glaube, ich bin der Einzige in Rheinland-Pfalz, der so bekloppt ist, das zu machen“, sagt er lachend.

Wied-Scala wird für sein Jahresfilmprogramm seit Jahren ausgezeichnet

Auch kulturelles Programm findet auf der Kinobühne Platz. Zudem wird das Kino seit Jahren für sein Jahresfilmprogramm auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet. Die Wied-Scala ist das letzte verbliebene Kino im Kreis Altenkirchen und das letzte Dorfkino im ganzen Westerwald.

Es handelt sich bei der Veranstaltung um den ersten Termin, den der neue Förderverein präsentiert, denn die Vereinseintragung habe sich wegen Papierkram etwas hingezogen, berichtet die Erste Vorsitzende Sandra Rau mit Blick auf die späte Eintragung im November 2024 – die Gründungsversammlung war bereits im Juli 2024. „Das Kino in Neitersen ist ein besonderes Kleinod“, hebt Schriftführer Christian Georg die Bedeutung für den Kreis Altenkirchen hervor.

i Das Foto stammt von der Gründungsversammlung des Fördervereins. Zum Verein gehören: Sandra Rau (Vorsitzende), Marc Pisoke-Bellersheim (stellvertretender Vorsitzender), Mirko Müller (Kassierer), Christian Georg (Schriftführer), Torsten Löhr (Beisitzer) und Jürgen Salowski (Beisitzer). Udo Schmidt

Momentan sei das Kino gut ausgelastet, teilt Tomasiello weiter mit. So würden diesen Sommer momentan bis zu 50 Leute im Kino Platz nehmen, was ihn sehr freue. Das Programm im Dorfkino sei schon speziell, denn hier werden vor allem Arthouse-Filme gezeigt. Mittwochs gibt es einmal im Monat Seniorenkino ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Sonntags laufen Kinderfilme. Generell sei das Zielpublikum ab 40 plus, so Tomasiello.

Künftig wolle man mehr Synergien nutzen, so kann jeder, der eine Idee für ein Event oder Veranstaltungsformat hat, gerne bei Samuel Tomasiello direkt persönlich vorbeikommen und das Gespräch suchen. Mittlerweile wird das Kino für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Partys, Jahreshauptversammlungen und Theaterangebote ebenfalls genutzt. Am 24. August findet zudem ein Familientag mit Spielstationen und Dorfflohmarkt in Neitersen von 12 bis 16 Uhr statt. Anlässlich des Familientags hat die Wied-Scala bereits ab 12 Uhr geöffnet. Vor dem Open-Air-Kino läuft regulär nachmittags ein Kinderfilm und anschließend ein Dokumentarfilm.

Das ist der neue Förderverein vom Kulturkino

Die Gründungsversammlung des neuen Fördervereins fand am 24. Juli 2024 in der Wied-Scala statt. Hierbei wurden folgende Mitglieder in den Vorstand gewählt: Sandra Rau (Vorsitzende), Marc Pisoke-Bellersheim (stellvertretender Vorsitzender), Mirko Müller (Kassierer), Christian Georg (Schriftführer), Torsten Löhr (Beisitzer) und Jürgen Salowski (Beisitzer). Die Eintragung im Vereinsregister beim Amtsgericht Montabaur erfolgte am 21. November 2024 (VR 21909). Der Förderverein hat sich folgende Ziele gesetzt: den Erhalt des kulturellen Angebotes für Filme und Kino, die Förderung von Kunst- und Kulturangeboten aus Literatur, Musik und sonstigen künstlerischen Gebieten sowie die Förderung der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen und Organisationen. Jede Person und jede Firma kann Mitglied werden oder den Förderverein mit einer Spende unterstützen. Anträge zur Aufnahme der Mitgliedschaft liegen in der Wied-Scala aus. Weitere Infos zum Kino gibt es unter: www.wied-scala.de. ann