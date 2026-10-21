Event auf dem Marktplatz Erstmals macht Foodtruckmeile in Altenkirchen Halt Annika Stock 21.10.2026, 17:00 Uhr

i Auf dem Marktplatz in Altenkirchen werden vom 23. bis 25. Oktober kulinarische Genüsse aus aller Welt bei der Foodtruckmeile geboten. Annika Stock

Premiere in Altenkirchen: Von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Oktober, werden kulinarische Genüsse aus aller Welt auf dem Marktplatz in geboten. Dazu gibt es Musik und ein Angebot für die jungen Gäste. Citymanagerin Anna Laux gibt Einblicke ins Event.

Premiere in der Kreisstadt Altenkirchen: Von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag 25. Oktober werden drei Tage lang kulinarische Genüsse aus aller Welt geboten. Zum ersten Mal macht die Foodtruckmeile in Altenkirchen Station, neben Getränken und Streetfood werden Livemusik und ein Programm geboten.







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