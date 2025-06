Alsdorf außer Rand und Band – und schuld daran war die Queen-Coverband „Queen may rock“, die zum ersten Mal bei den Biergartenkonzerten im Haus Hellertal auftrat und den Auftakt bestreitet. 500 Besucher feierten und tanzten vor der Bühne – so eine Kulisse gibt es bei der Konzertreihe unter freiem Himmel, die in die sechste Staffel geht, nicht jedes Mal. „Das ist das Beste, was es hier in Alsdorf bislang gegeben hat“, schwärmte Dieter Schmidt, selbst Rockmusiker. Und auch Willi Himmrich war fast sprachlos. „Sie wollten mal auf einem Dorf spielen und das haben sie jetzt“, sprudelte es aus dem Gastwirt und Gastgeber auf der Bühne heraus. Sohn Mario übernahm wieder die Moderation, Burkhard Neuser verantwortete die Technik. Und die Familie Himmrich packte geschlossen mit an.

Über Facebook waren die Musiker aus Bonn auf Alsdorf aufmerksam geworden. In der Pause schwärmten sie vom „familiären Charakter“. Sie hatten viele Hits mitgebracht, wie „Dont stop me now“ und das Publikum hatte auch kein Interesse daran, die Band zu stoppen. Viele sind mit Queen groß geworden, ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wacken“ war zu sehen und Alsdorf ist mittlerweile das kleine Wacken im Westerwald – nur ohne Schlamm. Sänger Michael Antony Austin aus Newcastle zeigte Bewegungen, die seinem Idol Freddy Mercury alle Ehre machen. Er hüpfte und wirbelte wie ein Irrwisch auf der Bühne zu Klassikern wie „Bohemian Rhapsody“ – der Song wird in diesem Jahr 50 Jahre alt – „Radio Ga Ga“, „Its a kind of magic“, „We will rock you“ und natürlich „We are the Champions“.

Als Gewinner fühlten sich an diesem Abend bei hochsommerlichen Temperaturen alle im Garten von Haus Hellertal. „The Show must go on“ – tatsächlich hätte die Show für die Fans die ganze Nacht weitergehen können.

Als Nächstes spielt am Freitag, 27. Juni, 19 Uhr, die Band WW RockerZ in Alsdorf. Plätze können unter Telefon 02741/27447 reserviert werden. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Künstler gebeten.