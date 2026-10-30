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Erster Kinder-Gemeinderat in Forst wählt Klettergerüst
Erster Kinder-Gemeinderat in Forst: Mit großer Begeisterung stimmen 17 von 18 anwesenden Kindern für das neue Klettergerüst auf
Erster Kinder-Gemeinderat in Forst: Mit großer Begeisterung stimmen 17 von 18 anwesenden Kindern für das neue Klettergerüst auf dem Spielplatz. Drei Modelle standen zur Auswahl.
Rolf-Dieter Rötzel

In Forst entschied der Nachwuchs erstmals im »Kinder-Gemeinderat« mit – es ging um ein neues Klettergerüst. Ein spannender Nachmittag voller Ideen, Begeisterung und Fragen zur Finanzierung zeigt: Demokratie beginnt oft beim Spielen.

Lesezeit 2 Minuten
Zu einer ersten „Kinder-Gemeinderatssitzung“, einer Premiere innerhalb der Verbandsgemeinde Hamm, hatte die Ortsgemeinde Forst in das Gemeindehaus eingeladen. Auf der Tagesordnung stand die Auswahl eines Klettergerüstes für den Spielplatz Forst – ein besonderes Ereignis für die Kinder, konnten sie doch unmittelbar an der Entscheidung über die Neuanschaffung mitwirken, die ihren eigenen Lebensbereich betrifft.
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