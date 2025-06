Ein einzigartiges Angebot in Deutschland mit Blick auf Länge und Informationsgehalt – der neue Inklusionswanderweg im Mehrbachtal wird am Pfingstmontag, 6. Juni, mit der Qualitätsauszeichnung „Reisen für Alle“ bedacht. Ein Programm wird geboten.

Bewegungsfreude für alle – das hält der neue Inklusionswanderweg „Ökologie und Mühlengeschichte“ im Mehrbachtal bei Weyerbusch bereit. Egal ob für geh- oder sehbeeinträchtigte Menschen, ob mit Kinderwagen, Fahrrad oder Elektro-Rollstuhl, hier können alle Menschen auf einer Gesamtlänge von 21,8 Kilometern Natur und Landschaft erkunden. Passend dazu gibt es 19 Info-Tafeln, auf denen ein QR-Code vorhanden ist, hier lassen sich Informationen in leichter und normaler Sprache schriftlich oder per Audiodatei abrufen, damit allen Menschen die uneingeschränkte Teilhabe ermöglicht wird. „Wir haben so einige Punkte dabei“, erklärt Wolfgang Dörwaldt (71) – von ihm stammt die Idee für den Wanderweg. Über den QR-Code erfahren Besucher so etwas über die ökologischen Besonderheiten der Region, die Mühlengeschichte und weiteres Wissenswertes wie beispielsweise Infos zum Leuscheider Wolfsrudel. Ein Jahr hat die Erarbeitung der ganzen Details gedauert, wie Dörwaldt berichtet.

Nun soll der barrierearme Themenwanderweg am Pfingstmontag, 9. Juni, am Deutschen Mühlentag offiziell vorgestellt werden und die Zertifizierung „Reisen für Alle“ erhalten. Auch geführte Wandertouren werden dann vom Bürger- und Verkehrsverein Weyerbusch angeboten (siehe Info-Kasten). Treffpunkt zum Inklusions-Wandertag ist an der Hottgenroth Akademie Sonnenhof an der Kölner Straße 33 in Weyerbusch.

i Wolfgang Dörwaldt (links, 71, pensionierter Internist) und Thomas Zöller (35, Apotheker) haben zusammen den Hut bei der Organisation des besonderen Wandertages auf. Annika Stock

Die Zertifizierung ist auf Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums gegründet worden und beurteilt die verschiedensten touristischen Einrichtungen durch unabhängige Gutachter auf ihre Eignung für Menschen mit Behinderung. Auch der Weg im Mehrbachtal wurde umfassend zwei Tage lang geprüft und für geeignet befunden. Nach erfolgreicher Zertifizierung im Jahr 2024 wird der Wanderweg jetzt im Rahmen des Inklusions-Wandertages eingeweiht, wie Angela Metzen vom Fachbereich Organisation – Tourismus der Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld berichtet.

Ihre Vorgängerin Cornelia Obenauer, damals für die Touristik in der VG Altenkirchen-Flammersfeld verantwortlich, brachte damals den Gedanken ein, dass oftmals E-Rollstuhlfahrer bei der Entwicklung von Wanderwegen vergessen werden – so kam der Gedanke für den inklusiven Wanderweg ins Rollen. Bei der Planung wurden betroffene Bürger miteinbezogen, wie E-Rolli-Fahrer Rudi Jungen oder Hans-Joachim Schwan, welcher stark sehbeeinträchtigt ist. Auf der Strecke können Besucher die Schönheit der Natur genießen und faszinierende Geschichtseinblicke in die Mühlengeschichte des oberen Mehrbachtals erhalten.

Wanderweg führt durch sieben Ortschaften im Kreis Altenkirchen

Der Wanderweg führt durch sieben Ortschaften im Kreis Altenkirchen – Weyerbusch, Rettersen, Werkhausen, Kram, Forstmehren, Hasselbach und Ersfeld. Nachhaltig ist der Weg auch, da er auf vorhandene Strukturen zurückgreift, wie Dörwaldt ausführt. Es handelt sich hierbei um den ersten Wanderweg dieser Art in Deutschland mit der Qualitätsauszeichnung „Reisen für Alle“ – mit Blick auf die Gesamtlänge von 21,8 Kilometern und den Umfang der Informationen, wie der Weyerbuscher Wolfgang Dörwaldt im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Der Weg ist nur nach einer Richtung beschildert, damit Schotterwege nur bergab auftreten. „Das ist schon ein Highlight, wenn man hört, dass dieses Angebot einzigartig in Deutschland ist“, freut sich Apotheker Thomas Zöller (35), der zusammen mit Dörwaldt den Hut bei der Organisation des besonderen Wandertages auf hat. Zöller ist Vorsitzender des Verkehrs- und Bürgervereins Weyerbusch und spricht einen großen Dank an Wolfgang Dörwaldt für die Idee und Umsetzung des Wanderwegs aus. Die beiden loben die gute Zusammenarbeit mit Cornelia Obenauer und Angela Metzen von der VG.

i Eine der Wegemarkierungen auf dem inklusiven Wanderweg im Mehrbachtal. Der Wanderweg führt durch sieben Ortschaften im Kreis Altenkirchen – Weyerbusch, Rettersen, Werkhausen, Kram, Forstmehren, Hasselbach und Ersfeld. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Für Menschen mit Beeinträchtigungen sind Wanderwege mit dem Gütesiegel „Reisen für Alle“ ein anerkanntes und verlässliches Qualitätskriterium. Seit Januar 2024 ist die Bayern Tourist GmbH sowohl Betreiber als auch Koordinierungs- und Prüfstelle von „Reisen für Alle“. Das Kennzeichnungssystem zum barrierefreien Tourismus wird unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium. Die Übergabe der Zertifizierungsurkunde „Reisen für Alle“ wird ab 14.30 Uhr in der Hottgenroth Akademie Sonnenhof in Weyerbusch stattfinden.

Gemeinschaftsgefühl soll nicht zu kurz kommen

Für das leibliche Wohl und Getränke ist vor Ort gesorgt. So wird es für die Besucher laut Thomas Zöller Flammkuchen, frisches Brot aus dem historischen Backes (ganz nach Raiffeisen) geben, sowie Waffeln. Auf dem Parkplatz der Hottgenroth Akademie Sonnenhof kann man sich gemütlich bei einem gemeinsamen Mittagessen ab 12 Uhr stärken und zusammenkommen – auch der gemeinschaftliche Aspekt ist an diesem Tag den Organisatoren wichtig. Der gemischte Chor Birnbach wird für den musikalischen Rahmen sorgen.

Wanderer sollten festes Schuhwerk, etwas zu trinken, und vorsorglich eine Regenjacke mitnehmen. „95 Anmeldungen sind bereits eingegangen“, freut sich Wolfgang Dörwaldt über die bisher rege Resonanz zum Angebot. Wichtig: „Man kann natürlich auch ohne Führung den inklusiven Wanderweg am Pfingstmontag besuchen. Dann empfiehlt sich die Mitnahme eines Smartphones, um die QR-Codes unterwegs lesen zu können“, rät Thomas Zöller. Die Organisatoren haben die Hoffnung, dass sich solche Angebote künftig in der Region etablieren und wie Zöller betont „eine Form der Selbstverständlichkeit“ werden.

Die Jüngsten im Ort beteiligen sich ebenfalls am Wandertag – so stellt die Grundschule Weyerbusch eine Bildergalerie zum Thema Inklusion in der Akademie Hottgenroth aus, und der inklusive Kindergarten beteiligt sich mit selbstgebastelter Tischdekoration. Die Organisatoren bedanken sich bei Karl-Heinz Hottgenroth für die Unterstützung des inklusiven Wandertags.

Weitere Infos zum Wanderweg im Mehrbachtal gibt es unter: https://t1p.de/34czc

Wanderungen am Pfingstmontag

Drei geführte Wanderungen werden am Montag, 9. Juni, Interessierten im Rahmen des inklusiven Wanderwegs in Weyerbusch angeboten. Für Sportliche: von 9 bis 13.30 Uhr – Etappe Süd (12,4 Kilometer), für Aktive: 10 bis 13.30 Uhr: Etappe Nord (9,4 Kilometer), für Genießer: 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr: kurze und langsame Spazier-Wanderung (6,4 Kilometer). Die Wanderungen werden von sieben Personen des Bürger- und Verkehrsvereins Weyerbusch angeboten. Ehrenamtliche helfen bei dem besonderen Wandertag in Weyerbusch mit. Anmeldungen sind möglich, aber nicht zwingend erforderlich. Kontakt per E-Mail an tourist-info@vg-ak-ff.de oder telefonisch unter 0171/8055934. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz der Hottgenroth Akademie Sonnenhof, Kölner Straße 33, in 57635 Weyerbusch.