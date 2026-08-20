Großes Interesse in der Region Erste Westerwälder Buchmesse steht in den Startlöchern Sonja Roos 20.08.2026, 15:00 Uhr

i Der Ordner mit den Anmeldungen füllt sich. Noch können sich Interessierte bei Arnold Holzapfel melden, um als Aussteller bei der 1. Westerwälder Buchmesse dabei zu sein. Sonja Roos

Buchmessen gibt es viele, im Westerwald jedoch bislang nicht. Das will Arnold Holzapfel ändern. Er veranstaltet im Oktober die 1. Westerwälder Buchmesse in Flammersfeld und freut sich, dass es schon über 20 Anmeldungen gibt.

Buchmessen gibt es derzeit viele, neben den beiden großen Messen in Leipzig und Frankfurt sind in den vergangenen Jahren immer mehr kleinere und größere Regionalmessen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das Konzept ist meist etwas anders als bei den beiden Branchengiganten, wo die Verlage sich zeigen, die Agenten im Hintergrund verhandeln und die Buchszene sich trifft.







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