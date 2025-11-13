Krankenhaus Kirchen im Wandel Erste Vorboten von Größerem sind endlich sichtbar 13.11.2025, 12:30 Uhr

i Der DRK-Banner wurde am Kirchener Krankenhaus ersetzt. Daniel-D. Pirker

Lange zeugten am Kirchener Krankenhaus alte Schriftzüge und ein Leichtbanner vom alten Träger DRK. Das ist nun vorbei. Den kosmetischen Veränderungen werden unter der Diakonie in Südwestfalen medizinische und bauliche folgen.

Seit Anfang August hat die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen übernommen samt Kinder- und Jugendpsychatrie in Altenkirchen. Mit dem Trägerwechsel endete eine Zeit der Ungewissheit und der durch die DRK-Insolvenzen ausgelösten Unruhe für Patienten, Belegschaft und Kommunalpolitik.







