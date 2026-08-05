Konzert in Altenkirchen
Erste Singers Corner mit Kamel und Wolkenbruch
Nein, keine Fata Morgana: Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz machte beim Auftakt der Singers Corner-Konzerte in Altenkirchen Wer
Nein, keine Fata Morgana: Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz machte beim Auftakt der Singers Corner-Konzerte in Altenkirchen Werbung für einen Zirkus, der gerade in der Kreisstadt gastiert.
Thomas Wunder

Seit fünf Jahren finden immer dienstags auf dem Marktplatz in Altenkirchen Konzerte statt, die Singers Corner. Diese Picknick-Konzerte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und dieses Mal gab es sogar einen Überraschungsauftritt vom Bürgermeister.

Lesezeit 2 Minuten
Es war ein kleines Jubiläum auf dem Marktplatz in Altenkirchen: Bereits seit fünf Jahren finden die gemütlichen Konzerte dort jeden Dienstag im August statt, Musik von heimischen Künstlern. Und das Konzept, das aus einer spontanen Idee von Aktionskreisvorsitzendem Thomas Wunder 2021 entstanden ist, wird angenommen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
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