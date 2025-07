Erstmals in ihrer langen Geschichte hat der Verein mit Julia Niederhausen eine amtierende Schützenkönigin. Mit dem 340. Schuss sicherte sie am Montagnachmittag überraschend früh die Königswürde für das neue Schützenjahr und wurde grandios gefeiert.

Ein historisches Schützenfest, wie es die Schützengesellschaft Altenkirchen 1845 noch nie erlebt hat: Erstmals in ihrer langen Geschichte hat der Verein mit Julia Niederhausen eine amtierende Schützenkönigin. Mit dem 340. Schuss sicherte sie sich am Montagnachmittag überraschend früh die Königswürde für das Schützenjahr 2025/2026 – ein Ereignis, das gleich mehrfach in die Vereinsgeschichte eingehen wird.

Denn das diesjährige Schützenfest stand ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: Eigentlich hätte die SG Altenkirchen ihr 175-jähriges Bestehen bereits 2020 gefeiert. Doch wegen der Corona-Pandemie musste das Fest damals ausfallen. Fünf Jahre später wurde es nun nachgeholt – im 180. Jahr des Vereinsbestehens. Entsprechend festlich und emotional war die Stimmung auf dem Festplatz.

Spannender Wettkampf

Nach den Ehrungen verdienter Mitglieder und der Gäste aus der Schweiz wurde zunächst auf die Insignien des Königsvogels geschossen. Der Schützenverein Altenkirchen gehört zu den wenigen Schützenvereinen in der Region, die das Königsschießen noch mit Scheibengewehren und Großkaliber durchführen. In diesem Jahr stifteten der noch amtierende Schützenkönig Winfried der Dritte und Dirk Wick eine alte, aus dem 19. Jahrhundert stammende Vogelbüchse an den Verein.

Tobias Henn holte mit dem 22. Schuss den Reichsapfel, Dirk Wick sicherte sich mit dem 50. Schuss die Krone und Jesko Wentzien traf mit dem 96. Schuss das Zepter. Beim anschließenden Königsschießen meldeten sich Stefan Hering, Silvia Niederhausen und schließlich auch Julia Niederhausen zur Teilnahme. Alle drei hatten bereits Erfahrung, doch diesmal war das Glück auf Julias Seite. Der entscheidende Treffer fiel bereits um 16:03 Uhr – deutlich früher als von den meisten Besuchern erwartet, die mit einem längeren Wettkampf gerechnet hatten.

Die Überraschung war perfekt: Julia Niederhausen wurde zur ersten amtierenden Schützenkönigin des Vereins. Bei der feierlichen Krönungszeremonie kam es zu minutenlangem, teils ohrenbetäubendem Applaus – vor allem von den zahlreich anwesenden Frauen im Festzelt. Die Reden mussten mehrmals unterbrochen werden, weil die Begeisterung kaum zu bändigen war.

In den Ansprachen wurde auch auf das vergangene Schützenjahr mit Winfried Müller zurückgeblickt. Seine ruhige, gelassene und souveräne Art als König wurde von allen Seiten gewürdigt. Mit der jungen und weiblichen Nachfolgerin Julia Niederhausen vollzieht sich nun ein doppelter Kurswechsel.

Emotionale und ausgelassenen Stimmung

Julia wird während ihrer Amtszeit von ihren Eltern Alexandra und Thomas Niederhausen als Adjutanten begleitet. In ihrer ersten Rede richtete sich Julia mit den Worten "Auf ein geiles Königsjahr mit euch!“, an ihr Volk. Ihr Vater hielt im Anschluss eine emotionale Rede – und musste sich dabei sichtlich die Tränen verkneifen.

Begleitet wurde die Krönung von der Band Bayernmän, die im Anschluss für ausgelassene Stimmung sorgte. Mit Musik, Tanz und vielen Getränken wurde das Königspaar anschließend noch lang gefeiert.