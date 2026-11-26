Angebot in Altenkirchen Erste KI-Messe im Kreishaus ist ein voller Erfolg Sonja Roos 26.11.2026, 20:00 Uhr

i Wirtschaftsförderer Lars Kober und Projektleiter Joschka Hassel freuten sich über den guten Zuspruch für die erste KI-Messe im Kreis Altenkirchen. Sonja Roos

KI ist gekommen, um zu bleiben – so viel steht fest. Entsprechend hatte Wirtschaftsförderer Lars Kober einen guten Riecher mit dem Angebot der ersten KI-Messe im Kreis. 16 Aussteller, gut 150 Besucher und eine positive Bilanz.

KI ist das Thema gerade, von den einen mit Angst besetzt, von den anderen mit großer Hoffnung. Fest steht jedoch so oder so, dass sich unser aller (Arbeits-)Leben dadurch verändern wird und dass es im Kreis schon etliche Pioniere auf dem Gebiet gibt. Auch darum kamen Wirtschaftsförderer Lars Kober und sein Team auf die Idee, diesen Akteuren in Form einer Messe Sichtbarkeit und Möglichkeiten zum Vernetzen zu geben.







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