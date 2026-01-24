Klinikum Kirchen Erste Abteilung wird in wenigen Wochen wiedereröffnet Daniel-D. Pirker 24.01.2026, 07:00 Uhr

i Seit 1. August ist die Diakonie Südwestfalen Träger des Klinikums Kirchen, wozu auch der Altenkirchener Standort gehört. Daniel-D. Pirker

Drei Fachabteilungen will der neue Träger des Klinikums Kirchen reaktivieren. Ursprünglich hatte man das Ende des vergangenen Jahres angepeilt. Daraus wurde nichts. Nun zeichnen sich erste Fortschritte ab.

Knapp ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen und den Altenkirchener Standort als Träger übernommen hat. Während in der Kreisstadt nur noch ein stationäres Rumpfangebot besteht, blieb das Spital im Siegtal erhalten, musste aber Federn lassen.







