Klinikum Kirchen
Erste Abteilung wird in wenigen Wochen wiedereröffnet
Seit 1. August ist die Diakonie Südwestfalen Träger des Klinikums Kirchen, wozu auch der Altenkirchener Standort gehört.
Daniel-D. Pirker

Drei Fachabteilungen will der neue Träger des Klinikums Kirchen reaktivieren. Ursprünglich hatte man das Ende des vergangenen Jahres angepeilt. Daraus wurde nichts. Nun zeichnen sich erste Fortschritte ab. 

Lesezeit 3 Minuten
Knapp ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen und den Altenkirchener Standort als Träger übernommen hat. Während in der Kreisstadt nur noch ein stationäres Rumpfangebot besteht, blieb das Spital im Siegtal erhalten, musste aber Federn lassen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren