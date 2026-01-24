Drei Fachabteilungen will der neue Träger des Klinikums Kirchen reaktivieren. Ursprünglich hatte man das Ende des vergangenen Jahres angepeilt. Daraus wurde nichts. Nun zeichnen sich erste Fortschritte ab.
Knapp ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Diakonie in Südwestfalen das Krankenhaus Kirchen und den Altenkirchener Standort als Träger übernommen hat. Während in der Kreisstadt nur noch ein stationäres Rumpfangebot besteht, blieb das Spital im Siegtal erhalten, musste aber Federn lassen.