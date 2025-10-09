Pendlerschreck Siegstrecke Erst entfällt ein Halt, dann ist nachts ganz gesperrt 09.10.2025, 14:22 Uhr

i Am Donnerstag, 9. Oktober, hält kein Zug am Bahnhof Brachbach. Schon bald ist die gesamte Siegstrecke wieder von abends bis zum frühen Morgen gesperrt. Markus Döring

Wieder gibt es auf der Siegstrecke Probleme, der Halt am Bahnhof Brachbach entfällt. Schon bald müssen sich Bahnreisende, die abends und nachts reisen, auf weit größere Einschränkungen einstellen.

Die Siegstrecke kommt einfach nicht zur Ruhe. Seit Donnerstagmorgen ist die Bahnverbindung zwischen Betzdorf und Siegen beeinträchtigt, wie es auf dem Infoportal Zuginfo.NRW heißt. Die Züge werden von Kirchen bis Siegen Hauptbahnhof umgeleitet. Heißt konkret: Der Halt in Brachbach entfällt.







