„Kappensteiner Schlinke“ Erschließung des Baugebiets in Fürthen ist angelaufen Rolf-Dieter Rötzel 23.09.2025, 10:00 Uhr

i Ortsbürgermeister Michael Rzytki ist mit dem Baufortschritt der Erdarbeiten im Baugebiet „Kappensteiner Schlinke“ vollauf zufrieden. Rolf-Dieter Rötzel

Vor 20 Jahren hat die Gemeinde Fürthen einen Bebauungsplan für ein Neubaugebiet auf den Weg gebracht. Nun rollen endlich die Bagger. Warum es so lange gedauert hat und was Bauwillige dort erwartet, erläutert Ortsbürgermeister Michael Rzytki.

Umfangreiche Erdarbeiten sind derzeit am Ortsrand von Fürthen im Gange. Im Bereich der „Kappensteiner Schlinke“, von der Kreisstraße 58 von Hamm kommend, sind sie gut zu erkennen. Das dortige gleichnamige Baugebiet wird für die Bebauung mit Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern mit den notwendigen Infrastrukturen, wie Straßen, Wasser, Strom, Gas, Straßenbeleuchtung, Abwasser und Telekommunikationen, anhand eines Bauzeitenplanes ...







